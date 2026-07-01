La vague d'investissement dans les serveurs d'intelligence artificielle continue de tendre des segments de plus en plus larges de la chaîne électronique. Après les GPU, la mémoire HBM ou les substrats avancés, les condensateurs céramiques multicouches, ou MLCC, connaissent à leur tour une flambée des prix.

Ces composants discrets jouent pourtant un rôle central dans les architectures IA. Egalement utilisés dans les véhicules électriques, l'aéronautique, la défense ou les systèmes radar, certains MLCC sont placés au plus près des GPU, TPU et modules de mémoire HBM afin de stabiliser l'alimentation lors des pics de charge qui surviennent à très haute fréquence.



Sans capacité de découplage suffisante, les chutes de tension peuvent provoquer des erreurs de calcul ou des instabilités système. Cette contrainte explique pourquoi les serveurs IA embarquent un nombre de MLCC très supérieur à celui des serveurs classiques, avec plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers d'unités selon les cartes et les configurations, voire beaucoup plus à l'échelle d'un rack complet.



Dans ce contexte, la hausse de la demande se concentre surtout sur les références à forte capacité, de petit format et résistantes aux températures élevées. Selon 36Kr, un média chinois spécialisé dans les technologies et les startups, les prix spot des MLCC ont progressé de 15% à 20% depuis fin février, tandis que les composants à forte capacité utilisés dans les serveurs IA auraient bondi de 50% à 60%, certains modèles très recherchés ayant même vu leur prix multiplié plusieurs fois.



Ce mouvement est renforcé par les choix de conception des nouvelles puces de calcul. TrendForce indique qu'AMD a remplacé les condensateurs aluminium et tantale de la nomenclature de sa plateforme MI450 par des MLCC, faisant passer l'usage d'une référence 47µF 2.5V X6S 0402 de 1 440 à 10 544 unités par carte. Nvidia augmenterait également la densité de certaines références MLCC sur Vera Rubin, avec une référence 100µF 4V X6S 0805 passant de 320 à 500 unités par carte.



Murata, Taiyo Yuden et Samsung Electro-Mechanics ont déjà ajusté, ou préparé, des hausses de prix sur certaines gammes, alors que les lignes haut de gamme tournent à plus de 90% d'utilisation. Les délais de livraison s'allongent jusqu'à environ quatre mois pour certaines commandes tendues, voire davantage pour plusieurs références spécifiques.