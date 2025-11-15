Pour la seconde année consécutive, l'Espagne est l'économie avancée qui enregistrera la plus forte croissance économique. L'indice espagnol est tout autant en forme puisqu'il est enfin de retour à son niveau d'avant crise. De bonnes nouvelles qui donnent envie de comprendre les raisons derrière la bonne santé de l'économie espagnole.

Seuls trois pays de la zone euro ont connu une meilleure croissance que l’Espagne en 2024, Chypre, la Croatie et Malte. À l'image de la bonne dynamique du sud européen, la résilience du secteur tertiaire soutient particulièrement l’économie.

Merci les voisins !

Le pays a pleinement profité de la relance du tourisme post-COVID, qui compte désormais pour 14% du PIB. D’ailleurs, parmi les pays de l’Union européenne avec la part la plus élevée, on retrouve la Croatie, Chypre et Malte. L’Espagne talonne la France pour tenter de devenir le plus grand centre touristique au monde avec ses 94 millions de visiteurs en 2024 (contre 100 pour l’hexagone).

Vous pouvez donc imaginer que l’Espagne a tout particulièrement souffert de la pandémie de 2020. C’est le pays du bloc européen dont l’économie a le plus reculé à l'époque, presque 11%. Derrière l’Italie, l’Espagne a été la principale bénéficiaire du plan européen “Next Generation” avec 163 milliards d’euros à injecter dans son économie. 70% de la somme a déjà été déversée malgré les critiques de certains à l’égard de la nature des dépenses, CNBC évoque un impact de 1,2 à 1,7% sur le PIB espagnol en 2024.

Le vert va bien à la “roja”

L’Espagne a aussi pris de l’avance dans les énergies renouvelables. L’énergie éolienne et solaire représente désormais plus de 40% de la production électrique espagnole, presque le double qu’en 2018. Un rapport de Caixa Bank Research indique que si leur part était restée aux niveaux de l’époque, les prix ‘de gros’ seraient aujourd’hui 40% plus élevés.

Une politique qui attire les investisseurs puisqu’en 2024, les IDE (investissement direct à l’étranger) ont diminué de 4% dans l’UE alors que l’Espagne enregistre une hausse de 15% en valeur qui lui permet de monter à la quatrième place du classement.

L’immigration comme solution ?

Il est également nécessaire de citer l’immigration comme facteur de croissance. Une dynamique qui s’accélère due aux conditions économico-politiques dans certains pays d’Amérique du Sud et aux dégradations des conditions d’accès aux Etats-Unis. L’Espagne accueille aujourd’hui, proportionnellement, plus de nouveaux arrivants que la France, l’Italie ou l’Allemagne. Mais surtout, leur niveau d’éducation est supérieur aux immigrés des pays voisins selon Goldman Sachs. Une opportunité bienvenue dans un pays où les décès surpassent les naissances depuis 2015.

L’Espagne est également moins exposée que d’autres puissances européennes aux aléas internationaux. Moins dépendante des exportations, elle a mieux résisté à la hausse des coûts de l’énergie, aux tensions industrielles avec la Chine et aux menaces tarifaires américaines. Un avantage qui a sans doute épargné des nuits blanches à Pedro Sanchez, comparé à son homologue allemand Friedrich Merz.

Mais le tableau n’est pas sans zones d’ombre. Les salaires peinent à suivre le coût de la vie, et la scène politique reste très fragmentée, sans majorité stable au Parlement. Des accusations de corruption ont aussi affaibli l’image du parti socialiste. Et si le chômage est à son plus bas depuis 2008, il dépasse encore les 10%, bien au-dessus de la moyenne européenne. La productivité et l’investissement restent également en-deçà des moyennes continentales.







