L'engouement en Asie autour de la sortie du nouvel appareil d'Apple fait gagner plus de 3% au cours de l'entreprise.

L’iPhone 17 d'Apple est enfin disponible dans les pays asiatiques et les premiers retours sont impressionnants, notamment pour les modèles Pro. A Bejin, on recense pas moins de 1 000 personnes qui patientent devant un Apple Store pour acheter le dernier appareil de la marque à la pomme. Au Japon, à Hong Kong, à Singapour, en Chine, en Australie et en Nouvelle-Zélande, les témoignages sont similaires et les clients affluent dans les Apple Store d’Asie.

Apple a demandé à au moins deux fournisseurs d'augmenter la production de son modèle d'entrée de gamme, l'iPhone 17, d'au moins 30 % après les fortes précommandes du week-end dernier, rapporte vendredi le quotidien Information