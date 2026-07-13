Pendant que Wall Street s'enivre de silicium, une partie de la fortune créée par l'intelligence artificielle atterrit dans les grands magasins de luxe en Asie. Bernstein y voit un "effet richesse IA" capable de doper les ventes du deuxième trimestre. De quoi réveiller un secteur qui somnole ?

Le luxe attendait un sauveur. Il pourrait bien ressembler à une puce. Luca Solca et ses équipes chez Bernstein traquent ce qu'ils baptisent "AI wealth effect", soit la manière dont la fortune fraîchement générée par le boom de l'intelligence artificielle se déverse dans les échoppes haut-de-gamme asiatiques. Les chiffres ont de quoi faire briller les yeux des directeurs financiers : les grands magasins sud-coréens ont vu leurs ventes de marques de luxe bondir de 35 à 40% en avril-mai. A ce petit jeu, c'est la joaillerie qui progresse de plus de 20% à Hong Kong comme à Tokyo, et même la Chine continentale, longtemps convalescente, repointe le bout du nez avec +7%. Après deux ans de gueule de bois post-pandémie, le secteur a peut-être trouvé une bouée de sauvetage.

Chaque barre indique la progression des ventes de marques de luxe étrangères dans les grands magasins sud-coréens par rapport au même mois de l'année précédente. Le message : après une année 2025 en dents de scie, le marché s'est nettement emballé début 2026, sous l'effet de la richesse créée par le boom boursier de l'IA dans le pays.

Derrière cette embellie, un portrait-robot du nouveau client : coréen ou taïwanais, enrichi par la flambée des valeurs technologiques et des fabricants de puces qui alimentent la ruée vers l'IA. Ces gagnants du silicium ne s'offrent pas n'importe quoi. Ils plébiscitent le "hard luxury" (bijoux et montres) plus que le "soft" (cuir et prêt-à-porter). La Compagnie Financière Richemont, chouchou de Bernstein, est en première ligne. Mais l'effet sera bénéfique, aussi, pour le reste du luxe. Bernstein fait le pari que la division mode et maroquinerie de LVMH pourrait surprendre positivement (les attentes sont très faibles). Moncler ne serait pas loin non plus. Reste que sauver n'est pas guérir. La reprise reste géographiquement et catégoriellement à géométrie variable : Gucci, toujours en quête de rédemption, devrait encore reculer d'environ 6%, estime le bureau d'études.

Attention, adosser sa reprise à la bulle IA revient à parier sur un moteur dont Bernstein lui-même souffle qu'il "semble atteindre son pic". Pour autant, avec un secteur qui se paie 20% en dessous de sa moyenne décennale, le pari n'est pas outrageusement audacieux. Les capitaux pourraient migrer vers le luxe justement parce que la tech commence à sentir la surchauffe.

La publication des comptes semestriels, imminente, servira de juge de paix. Elle dira si les investisseurs long only restés sur la touche osent y revenir, comme l'espère Bernstein, ou s'ils attendent une confirmation plus solide qu'un rebond nourri aux plus-values technologiques asiatiques.

Pour les investisseurs qui aiment jouer les points d'inflexion potentiels, la charnière du second trimestre est intéressante.

Compagnie Financière Richemont est le seul des gros dossiers du secteur à évoluer en territoire positif en 2026, même si son parcours est inférieur à la moyenne (+6% cette année, contre +10% au MSCI World). La société genevoise est la seule à avoir impressionné par sa résistance cette année, du fait de sa surexposition à la joaillerie.

Les anges déchus LVMH et Hermès perdent plus de 20% et sont aux deux dernières places sectorielles cette année. Kering, Brunello Cucinelli et Burberry lâchent plus de 15%. Salvatore Ferragamo se distingue (+20%), mais parce qu'il s'agit d'une situation spéciale : le marché joue le redressement durable d'un acteur qui avait perdu 60% de sa valeur entre 2021 et 2024.

Outre les titres vifs, Amundi propose un ETF "Global Luxury" avec 0,25% de frais et un encours correct (près de 500 MEUR), qui propose une exposition aux entreprises précitées et à d'autres dossiers comme Ferrari et Tesla, des croisiéristes ou des groupes hôteliers (Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR, ticker GLUX).