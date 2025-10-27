Qualcomm s'arroge plus de 12% à New York après que la société a présenté deux nouvelles puces, AI200 et AI250, dédiées à l'inférence d'intelligence artificielle dans les centres de données. Ces solutions offrent de hautes performances, une grande capacité mémoire et un coût d'exploitation réduit pour les applications d'IA générative.
L'AI200 gère jusqu'à 768 Go de mémoire par carte, tandis que l'AI250 introduit une nouvelle architecture mémoire plus rapide et plus économe en énergie. Les deux modèles intègrent un refroidissement liquide, des connexions PCIe et Ethernet, et des fonctions de sécurité renforcées.
Selon Durga Malladi, vice-président senior de Qualcomm Technologies, ces produits permettront aux entreprises de déployer plus facilement des modèles d'IA à grande échelle.
Les lancements commerciaux sont prévus en 2026 pour l'AI200 et 2027 pour l'AI250.
Qualcomm, Inc. est spécialisé dans la conception, le développement et la commercialisation de logiciels et de systèmes CDMA. La technique CDMA consiste à utiliser un spectre étalé destiné à répartir des émissions de codes sur de nombreuses fréquences de communications mobiles. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes de communication (84,2%) : systèmes CDMA (circuits intégrés, logiciels et systèmes destinés aux transmissions de voix et de données et au secteur des multimédias) et systèmes de communication sans fil et d'accès à Internet (produits destinés à la transmission de données, aux communications par satellite, aux activités de décryptage, etc.) ;
- vente de licences (15,8%) : à destination des fabricants intégrant les technologies CDMA.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (24,9%), Chine et Hong Kong (45,7%), Corée du Sud (20,5%) et autres (8,9%).
