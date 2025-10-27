Qualcomm s'arroge plus de 12% à New York après que la société a présenté deux nouvelles puces, AI200 et AI250, dédiées à l'inférence d'intelligence artificielle dans les centres de données. Ces solutions offrent de hautes performances, une grande capacité mémoire et un coût d'exploitation réduit pour les applications d'IA générative.

L'AI200 gère jusqu'à 768 Go de mémoire par carte, tandis que l'AI250 introduit une nouvelle architecture mémoire plus rapide et plus économe en énergie.
Les deux modèles intègrent un refroidissement liquide, des connexions PCIe et Ethernet, et des fonctions de sécurité renforcées.

Selon Durga Malladi, vice-président senior de Qualcomm Technologies, ces produits permettront aux entreprises de déployer plus facilement des modèles d'IA à grande échelle.

Les lancements commerciaux sont prévus en 2026 pour l'AI200 et 2027 pour l'AI250.