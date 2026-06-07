Les obligations convertibles connaissent un regain spectaculaire cette année. Le contexte leur est particulièrement favorable. Les entreprises technologiques ont besoin de capitaux pour financer leurs investissements, leurs actions restent assez recherchées pour rendre l'option de conversion attractive, et la dette classique demeure suffisamment coûteuse pour rendre ce compromis intéressant.

Une obligation convertible est un produit hybride. Elle combine une obligation classique et une option d’achat sur l’action de l’entreprise. Comme avec une dette traditionnelle, l’investisseur prête de l’argent à une société. Mais il reçoit aussi le droit de transformer cette dette en actions si le cours de Bourse progresse suffisamment. En échange de cette option, il accepte en général un coupon plus faible que sur une obligation ordinaire.

Prenons un exemple simple. Une entreprise dont l’action cote 100 dollars émet une obligation convertible de 1 000 dollars, avec un coupon très bas, par exemple 1%. Le contrat prévoit que l’investisseur pourra convertir son obligation en actions si le titre dépasse 150 dollars. Si le cours stagne ou baisse, il conserve son obligation et reste créancier. Si l’action monte fortement, il convertit et devient actionnaire, avec un gain lié à la hausse du titre.

Pour une entreprise, l’intérêt est de se financer à moindre coût sans donner immédiatement l’impression de procéder à une augmentation de capital. Mais économiquement, elle vend tout de même une partie potentielle de son capital futur. Dans le cas cité par le Financial Times, CoreWeave a levé des obligations convertibles avec un coupon de 1,75%, alors qu’elle avait émis de la dette classique à 9,75% presque au même moment.

Pour les actionnaires existants, le principal risque est la dilution. Si le cours de Bourse progresse fortement, les porteurs de convertibles auront intérêt à transformer leurs titres en actions. Le nombre d’actions augmentera alors, ce qui réduira mécaniquement la part des actionnaires déjà présents au capital.

Pour l’investisseur, le produit offre un compromis séduisant. La composante obligataire apporte une protection partielle à la baisse, tandis que l’option de conversion permet de participer à la hausse de l’action. C’est donc moins risqué qu’un investissement direct en actions, mais potentiellement beaucoup plus dynamique qu’une obligation classique.

Ce marché pourrait connaître une année record en 2026. Selon Barclays Research, les entreprises américaines ont déjà émis 57 milliards de dollars d’obligations convertibles cette année. Le record de l’an passé s’élevait à 120 milliards de dollars.

L’outil est particulièrement adapté aux entreprises technologiques. Les valeurs liées à l’intelligence artificielle présentent souvent les mêmes caractéristiques. Des valorisations élevées, une forte volatilité et des besoins massifs de capitaux. Beaucoup portent des promesses considérables, mais ne génèrent pas encore assez de cash-flow pour financer seules leur expansion.

Reuters indiquait en mai 2026 que l’émission américaine d’obligations convertibles avait atteint environ 34 milliards de dollars sur les quatre premiers mois de l’année, plus du double de l’année précédente, avec la moitié liée au financement de l’IA. La prolifération des convertibles peut signaler une période d’euphorie. Quand des entreprises peu profitables peuvent lever de grosses sommes à coupon faible ou nul, cela signifie que le marché valorise énormément l’hypothèse de croissance.

Les convertibles s’inscrivent ainsi dans un mouvement plus large. Celui d’une course mondiale au financement de l’infrastructure IA. Les grandes entreprises technologiques multiplient les levées de dette, y compris hors des Etats-Unis.

Les obligations convertibles prospèrent dans cet entre-deux. Elles permettent aux entreprises de lever du capital sans payer le prix fort de la dette classique, tout en repoussant la dilution à plus tard. Elles offrent aux investisseurs une protection relative si l’histoire déçoit et une exposition à la hausse si l’enthousiasme autour de l’IA se prolonge.