L'idée d'une bulle IA hante de plus en plus les investisseurs. Dans le S&P 500, 10 valeurs pèsent autant que les 490 autres réunies. Les groupes cotés se sentent obligés d'exhiber un "plan IA" devant leurs actionnaires… Vous sentez la surchauffe venir ?

Publié le 08/08/2025 à 09:52 - Modifié le 08/08/2025 à 09:54

La valeur ajoutée de l’IA est bien réelle, avec un potentiel concret pour transformer notre quotidien. Mais toutes les valeurs tech, parfois valorisées des dizaines voire des centaines de fois leurs bénéfices futurs, ne finiront pas gagnantes.

Bref, on aime l’IA… mais elle commence à inquiéter.

Pendant ce temps, loin du tumulte, certains secteurs oubliés se réveillent. Et si nous étions à l’aube d’une rotation sectorielle majeure ? Les banques européennes brillent, les services aux collectivités reprennent des couleurs, et les midcaps regagnent l’attention des investisseurs. Miser sur les secteurs délaissés pourrait bien être la vraie stratégie intelligente.

Thomas Veillet partage son regard sur les marchés dans le dernier épisode de La Finance Décomplexée.

