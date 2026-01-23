Les PMI pour se rassurer au terme d'une semaine agitée

Après une semaine agitée, les principales Bourses européennes sont attendues en léger repli vendredi à l'ouverture d'une séance qui sera principalement dominée par la publication des indices PMI concernant l'activité du secteur privé dans la zone euro.

Vers 8h10, le contrat "future" - livraison février - sur l'indice CAC 40 recule de 60 points à 8 130,5 points, annonçant une note de faiblesse à l'ouverture. Les autres contrats à terme signalent une baisse de 0,1% pour le DAX à Francfort et de 0,1% pour le FTSE à Londres, tandis que l'Euro STOXX 50 est attendu en recul de 0,2%.



La semaine a été turbulente sur les marchés d'actions mondiaux, rendus d'abord anxieux par les menaces brandies par Donald Trump contre huit pays européens opposés à son projet d'annexion du Groenland, puis rassurés par le ton moins agressif que prévu adopté par le président américain sur les questions géopolitiques et commerciales lors de son discours de Davos.



Sur l'ensemble de cette semaine chahutée, le CAC accuse pour l'instant un repli de l'ordre de 1,3%.



Après plusieurs séances marquées par les déclarations imprévisibles et contradictoires du milliardaire américain, les investisseurs espèrent pouvoir se concentrer de nouveau sur les fondamentaux aujourd'hui en surveillant de près les indicateurs économiques afin de se rassurer sur la conjoncture.



En Europe, où la reprise reste toujours fragile, les investisseurs espèrent que les premières estimations des enquêtes PMI services pour janvier en zone euro, qui avaient déçu au mois de décembre, apporteront quelques motifs de satisfaction dans la matinée.



"A l'image de l'Allemagne, la zone euro a terminé 2025 en territoire négatif en ce qui concerne le moral des industriels, ce qui n'est pas très rassurant alors que beaucoup d'efforts sont faits pour renforcer le secteur de la défense", rappelaient en début de semaine les analystes d'Oddo BHF.



Aux Etats-Unis, l'indicateur du sentiment de l'Université du Michigan sera également publié dans l'après-midi.



Les investisseurs attendent par ailleurs une nouvelle salve de résultats semestriels d'entreprise ce vendredi, avec les publications entre autres du groupe parapétrolier américain SLB et de l'équipementier pour réseaux suédois Ericsson.



Hier soir, Intel a publié des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre 2025, mais déçu les investisseurs en dévoilant des perspectives jugées insuffisantes pour le début de 2026.



Après une envolée de 147% ces 12 derniers mois, l'action perdait plus de 6% en cotations après-Bourse.



En Asie, l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo s'apprêtait à finir la séance de vendredi sur une hausse de 0,2%. L'indice CSI 300 regroupant les grandes capitalisations de Chine continentale perdait 0,6% tandis que Bourse de Hong Kong gagnait plus de 0,3%.



Plombé ces derniers jours par les incertitudes entourant la politique étrangère américaine, le dollar tente de se stabiliser face à l'euro, qui s'accroche cependant à la barre de 1,1740 ce matin.



Le rendement des Treasuries à dix ans revient quant à lui sous le seuil de 4,25% alors les solidités des chiffres de la croissance américaine publiés hier auraient du conforté la perspective d'un ralentissement des baisses de taux de la Fed.



Les cours du pétrole sont en hausse vendredi et s'apprêtant à enregistrer une troisième hausse hebdomadaire consécutive, alors que la récente dépréciation du dollar rend l'or noir plus abordable. Le baril de brut léger américain (WTI) progresse ainsi de 0,8% à 59,8 dollars.



Sur le front des matières premières, les métaux précieux atteignent des niveaux historiques, soutenus par une perte de confiance dans les actifs américains, sur fond de tensions géopolitiques et d'incertitude économique.



Dans la nuit, l'once d'or a dépassé son récent record pour atteindre 4 967 dollars, à quelques encablures du cap symbolique des 5 000 dollars tandis que l'argent au comptant se négocie 98,6 dollars l'once, là encore très près d'un cap psychologique majeur, celui des 100 dollars.