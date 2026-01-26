La semaine dernière, les places financières ont commencé par plier, avant de réduire leurs pertes, voire de les annuler. Le marché européen affiche un peu plus de 2% de gains en 2026. Les Etats-Unis autour de 1%. Mais la toile de fond est pesante.
Le tableau des plus et des moins tenu par les financiers a cependant tendance à s'alourdir du mauvais côté. En positif, il y a la robustesse de l'économie américaine, la corne d'abondance de l'investissement dans l'IA, le sentiment que Donald Trump provoque beaucoup mais finit par revenir à une position plus raisonnable (mais toujours à l'avantage des Etats-Unis, c'est son job), et des résultats de grandes entreprises cotées qui continuent à afficher des progressions stupéfiantes par rapport à la croissance mondiale.
Dans la colonne des moins, il y a tout un tas de désordres et de déséquilibres. Désordre géopolitique, désordre commercial, désordre de politique intérieure, inflation, endettement des Etats… et le sentiment que ce cocktail pourrait aboutir à quelque chose d'explosif.
La principale différence entre les deux colonnes, c'est que la première est surtout constituée de chiffres et de situations visibles, tandis que la seconde est une somme de dérapages hypothétiques.
Les investisseurs, qui sont par nature optimistes, s'appuient donc essentiellement sur les données de la première colonne, tout en prenant quelques précautions au cas où quelque chose tournerait au vinaigre. D'où la bonne tenue relative des actions en dépit de la montée des risques, concomitamment aux gains de l'or (record des 5 000 USD l'once pulvérisé cette nuit) et d'autres actifs moins risqués. On notera aussi la solide performance des métaux industriels, malgré les craintes sur le commerce mondial. L'explication tient en partie à l'effet d'absorption généré par les infrastructures IA et aux besoins énergétiques qui en découlent, mais aussi au fait que l'année 2025 a montré que les ressources naturelles sont devenues un must-have à l'heure de la renaissance des Empires.
Dans la colonne des moins, on retrouve à intervalles réguliers les tensions du marché obligataire. Contrairement aux actions, les obligations bougent peu. Mais quand elles bougent, c'est comme un rappel à l'ordre : un déséquilibre inquiétant se profile. Le marché obligataire américain est nerveux, mais celui du Japon l'est encore plus. Il y a eu d'étranges mouvements sur le yen vendredi : après avoir flirté avec le seuil des 160 JPY pour 1 USD, la devise japonaise a brutalement rebondi. Une opération technique de la Réserve fédérale de New York laissait en effet entrevoir une possible intervention conjointe des USA avec le Japon pour soutenir le yen (ce qui serait inédit depuis 15 ans). La Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a renforcé la spéculation en annonçant au cours du weekend sa volonté d'agir contre les mouvements spéculatifs. Le marché n'est pas à l'aise avec le cocktail "promesses de dépenses budgétaires accrues", "hausse des taux de la Banque du Japon" et "surendettement structurel du pays". Pour Nordea, le Japon fait face au risque d'un Triple Yasu (chute des actions, hausse des taux, affaiblissement du yen), signe d’une défiance grandissante envers la politique économique. Le monde économique scrute toujours le pays de près : les épargnants japonais sont parmi les plus grands détenteurs d'obligations étrangères. Ainsi si les taux locaux montent, un rapatriement massif de capitaux pourrait secouer les marchés mondiaux de la dette et remettre en cause quelques mécaniques bien huilées, dont le fameux carry trade.
Le signal d'alarme qui retentit au Japon n'est pas le seul point de tension en début de semaine. Aux Etats-Unis, les Démocrates menacent le pays d'un nouveau blocage budgétaire après la montée de la contestation sur les pratiques de l'ICE, dans le sillage de la mort d'un citoyen américain à Minneapolis. Après une communication déplorable de ses services, Donald Trump a dû monter au créneau pour faire réexaminer les circonstances du décès, selon le Wall Street Journal. L'épisode a renforcé le clivage intérieur aux Etats-Unis.
Ce qu'il faut retenir pour bien commencer la semaine :
- Donald Trump menace d'imposer des droits de douane de 100% au Canada s'il conclut un accord commercial avec la Chine.
- Aux Etats-Unis toujours, plus d'un million de foyers sont privés de courant et 10 000 vols ont été annulés avec une tempête hivernale exceptionnelle.
- En Chine, les autorités poursuivent leur purge de l'armée : le plus haut gradé militaire de Chine, Zhang Youxia, fait l'objet d'une enquête.
- Sur l'agenda macro : on retrouvera jeudi deux décisions de politique monétaire. Sans faire injure à la Banque du Canada, c'est celle de la Fed qui aura le plus de retentissement. Le marché attend un statu quo à 95% pour l'antépénultième FOMC de la présidence de Jerome Powell. La Fed avait réduit ses taux d'un quart de point lors des trois dernières réunions.
- Sur l'agenda des sociétés, les poids-lourds de la cote seront de sortie pour leurs résultats trimestriels : LVMH, ASML, SAP SE et Roche feront partie des annonces les plus attendues. Aux Etats-Unis, Microsoft, Meta, Tesla, Apple, Visa ou Exxon Mobil se profilent, pour n'en citer que quelques-unes. 20% des entreprises du S&P 500 doivent publier leurs résultats trimestriels cette semaine.
En Asie-Pacifique, Tokyo perd 1,7% à cause des incertitudes économiques précitées. La Corée du Sud et l'Inde abandonnent 0,8%. En Chine continentale, le CSI 300 est en hausse modeste. Hong Kong lâche 0,1%. L'Australie est fermée pour un jour férié.
Le CAC 40 démarre en baisse de 0,06% à 8 138 points. Le SMI et le Bel 20 reculent de 0,15%, respectivement à 13 126 et 5307 points.
Les temps forts économiques du jour
L'indice IFO du climat des affaires en Allemagne (10h00) précédera aux Etats-Unis l'indice de la Fed de Chicago de décembre (14h30) et l'indice manufacturier de la Fed de Dallas (16h30). Tout l'agenda ici.
Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :
- Euro : 1,1860
- Once d'or : 5 056USD
- Brent : 65,86 USD
- Spread Bund / OAT : 58 points (-4,6%)
- VIX : 16,09 (-0,5%)
- 10 ans US : 4,217%
- Bitcoin : 87 816 USD
Les principaux changements de recommandations
- Bankinter : CaixaBank passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 14,70 à 15,15 EUR.
- BE Semiconductor Industries : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 160 à 210 EUR.
- Big Yellow Group : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 1200 GBX à 1225 GBX.
- BNP Paribas : Grupo Santander maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 94,12 EUR à 101,34 EUR.
- Brunello Cucinelli : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 107 à 93 EUR.
- Danone : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 84 EUR à 79 EUR.
- Eiffage : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 137 à 138 EUR.
- Euronext : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 154 EUR à 150 EUR.
- Flughafen Zürich : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 275 à 260 CHF.
- Glencore : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 515 GBX.
- Hammerson : Jefferies passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 250 GBX à 300 GBX.
- HBX Group International : CaixaBank BPI passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 12,50 EUR.
- Hermès International : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 2250 à 2400 EUR.
- Icade : UBS passe d'acheter à vendre avec un objectif de cours réduit de 37 à 19 EUR.
- Ipsen : BNP Paribas maintient sa recommandation de sousperformance et relève l'objectif de cours de 105 à 115 EUR.
- Kering : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 310 à 290 EUR.
- Kion Group : Jefferies passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 63 à 51 EUR.
- Kone : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 61 à 66 EUR.
- LVMH : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 530 à 610 EUR.
- Meliá Hotels International : CaixaBank BPI passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 10,50 EUR à 9,30 EUR.
- Nemetschek : JP Morgan passe de souspondérer à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 90 à 110 EUR.
- Neste : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 20,50 EUR à 24 EUR. Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 18,80 EUR à 25 EUR.
- Norsk Hydro : SB1 Markets passe de neutre à vendre avec un objectif de cours relevé de 70 NOK à 75 NOK.
- OMV : Goldman Sachs passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 48 à 44 EUR.
- Puig Brands : Bestinver Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 15 à 19 EUR.
- Rockwool : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 240 à 250 DKK.
- Rio Tinto : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 6900 GBX.
- SKF : Jefferies passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 220 SEK à 205 SEK.
- Sandvik : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 260 SEK à 290 SEK.
- Segro : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 709 GBX à 850 GBX.
- STMicroelectronics : Aletheia Capital Limited reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 22 à 24,70 EUR.
- Supermarket Income Reit : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 80 GBX à 90 GBX.
- The British Land Company : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 445 à 440 GBX.
- TotalEnergies : Wolfe Research reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 83 à 86 USD.
- UBS Group : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 37 à 55 CHF.
- Wallenius Wilhelmsen : SB1 Markets démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 95 NOK.
En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Des actionnaires de LVMH demandent de la clarté sur la succession de Bernard Arnault.
- Danone annonce un rappel de plusieurs lots de laits infantiles.
- La Libye va signer un accord de développement pétrolier de 25 ans avec TotalEnergies et ConocoPhillips pour attirer plus de 20 MdsUSD d'investissements.
- Airbus met en garde ses salariés face aux risques géopolitiques.
- La créatrice de la ligne homme d'Hermès, Véronique Nichanian, quitte son poste après 37 ans et passe le relais à la jeune créatrice britannique Grace Wales Bonners.
- Pernod Ricard réorganise ses marques en nommant Nodjame Fouad à la tête de l’unité "Gold", qui regroupe notamment Irish Distillers, Chivas Brothers et Martell Mumm Perrier-Jouët, tandis que Stéphanie Durroux dirigera l’unité "Crystal" (spiritueux non vieillis, liqueurs et gin notamment).
- Air France-KLM suspend ses vols vers le Moyen-Orient en raison des tensions persistantes.
- EP Group, le holding de Daniel Kretinsky, propose de racheter Fnac Darty à 36 EUR par action, dans le cadre d'une offre recommandée par le conseil, sans volonté de retirer le titre de la cote à l'issue de l'opération.
- Hopium peine à sécuriser la 5e tranche de financement de son plan de de continuation.
- Europlasma annonce l'interruption de la production à la Fonderie de Bretagne après un incident industriel.
- Le tribunal de commerce d'Orléans place Vergnet en liquidation judiciaire. La direction étudie un appel.
- Les principales publications du jour : ID Logistics, GEA (Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes), Omer-Decugis, SRP Groupe, I2S, Egide… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Ryanair revoit à la hausse ses prévisions de croissance tarifaire grâce à de solides réservations pour début 2026.
- Rheinmetall en pourparlers pour un service de type Starlink pour l'armée allemande, selon le FT.
- Volkswagen ne poursuivra pas son projet de construction d'une usine Audi aux États-Unis tant que les droits de douane sur les véhicules automobiles ne seront pas réduits, selon son PDG Oliver Blume au Handelsblatt.
- EFG International va acquérir la banque privée zurichoise Quilvest Switzerland.
- Basic-Fit prévoit un chiffre d'affaires 2025 conforme aux prévisions et annonce ses perspectives pour 2026.
- S4 Capital annonce des résultats pour 2025 supérieurs aux prévisions révisées et au consensus.
- BioArctic annonce que la FDA accorde une évaluation prioritaire à la demande supplémentaire pour Leqembi Iqlik.
- Les principales publications du jour : Ryanair, Epiroc…
D'Amérique du Nord
- Les Etats-Unis sont en pourparlers avec Chevron et d'autres majors et parapétrolières sur un plan visant à relancer rapidement la production au Venezuela, selon Bloomberg.
- Amazon prévoit de lancer une nouvelle phase de suppression de 14 000 postes dans le cadre de son plan de réorganisation, qui prévoyait 30 000 réductions d'emplois.
- Dominion Energy estime que la vague de froid qui touche les USA devrait avoir l'un des impacts opérationnels les plus importants jamais enregistrés en hiver.
- Merck & Co n'est plus en discussions pour racheter le spécialiste des médicaments contre le cancer Revolution Medicines, rapporte le Wall Street Journal.
- Eaton finalise l'acquisition d'Ultra PCS Limited.
- Les principales publications du jour : Nucor, Brown & Brown, Steel Dynamics…
D'Asie et d'ailleurs
- Softbank renonce à racheter le groupe de centres de données américain Switch.
- Chugai Pharma vise une autorisation de mise sur le marché en 2028 pour un premier médicament contre l'obésité.
- Zijin Mining démarre la production de la phase 2 de la mine de cuivre Julong.
- Les principales publications du jour : Axis Bank, Fanuc…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
