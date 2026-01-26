La période pour le moins agitée que traversent les relations internationales n'a, au final, qu'un impact limité sur les marchés actions. A l'aube de la dernière semaine du mois, le bilan de janvier est globalement positif, même si les gains sont loin d'être solides, exception faite de la Corée du Sud où la frénésie de 2025 n'a pas pris fin avec la nouvelle année.

La semaine dernière, les places financières ont commencé par plier, avant de réduire leurs pertes, voire de les annuler. Le marché européen affiche un peu plus de 2% de gains en 2026. Les Etats-Unis autour de 1%. Mais la toile de fond est pesante.

Le tableau des plus et des moins tenu par les financiers a cependant tendance à s'alourdir du mauvais côté. En positif, il y a la robustesse de l'économie américaine, la corne d'abondance de l'investissement dans l'IA, le sentiment que Donald Trump provoque beaucoup mais finit par revenir à une position plus raisonnable (mais toujours à l'avantage des Etats-Unis, c'est son job), et des résultats de grandes entreprises cotées qui continuent à afficher des progressions stupéfiantes par rapport à la croissance mondiale.

Dans la colonne des moins, il y a tout un tas de désordres et de déséquilibres. Désordre géopolitique, désordre commercial, désordre de politique intérieure, inflation, endettement des Etats… et le sentiment que ce cocktail pourrait aboutir à quelque chose d'explosif.

La principale différence entre les deux colonnes, c'est que la première est surtout constituée de chiffres et de situations visibles, tandis que la seconde est une somme de dérapages hypothétiques.

Les investisseurs, qui sont par nature optimistes, s'appuient donc essentiellement sur les données de la première colonne, tout en prenant quelques précautions au cas où quelque chose tournerait au vinaigre. D'où la bonne tenue relative des actions en dépit de la montée des risques, concomitamment aux gains de l'or (record des 5 000 USD l'once pulvérisé cette nuit) et d'autres actifs moins risqués. On notera aussi la solide performance des métaux industriels, malgré les craintes sur le commerce mondial. L'explication tient en partie à l'effet d'absorption généré par les infrastructures IA et aux besoins énergétiques qui en découlent, mais aussi au fait que l'année 2025 a montré que les ressources naturelles sont devenues un must-have à l'heure de la renaissance des Empires.

Dans la colonne des moins, on retrouve à intervalles réguliers les tensions du marché obligataire. Contrairement aux actions, les obligations bougent peu. Mais quand elles bougent, c'est comme un rappel à l'ordre : un déséquilibre inquiétant se profile. Le marché obligataire américain est nerveux, mais celui du Japon l'est encore plus. Il y a eu d'étranges mouvements sur le yen vendredi : après avoir flirté avec le seuil des 160 JPY pour 1 USD, la devise japonaise a brutalement rebondi. Une opération technique de la Réserve fédérale de New York laissait en effet entrevoir une possible intervention conjointe des USA avec le Japon pour soutenir le yen (ce qui serait inédit depuis 15 ans). La Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a renforcé la spéculation en annonçant au cours du weekend sa volonté d'agir contre les mouvements spéculatifs. Le marché n'est pas à l'aise avec le cocktail "promesses de dépenses budgétaires accrues", "hausse des taux de la Banque du Japon" et "surendettement structurel du pays". Pour Nordea, le Japon fait face au risque d'un Triple Yasu (chute des actions, hausse des taux, affaiblissement du yen), signe d’une défiance grandissante envers la politique économique. Le monde économique scrute toujours le pays de près : les épargnants japonais sont parmi les plus grands détenteurs d'obligations étrangères. Ainsi si les taux locaux montent, un rapatriement massif de capitaux pourrait secouer les marchés mondiaux de la dette et remettre en cause quelques mécaniques bien huilées, dont le fameux carry trade.

Le signal d'alarme qui retentit au Japon n'est pas le seul point de tension en début de semaine. Aux Etats-Unis, les Démocrates menacent le pays d'un nouveau blocage budgétaire après la montée de la contestation sur les pratiques de l'ICE, dans le sillage de la mort d'un citoyen américain à Minneapolis. Après une communication déplorable de ses services, Donald Trump a dû monter au créneau pour faire réexaminer les circonstances du décès, selon le Wall Street Journal. L'épisode a renforcé le clivage intérieur aux Etats-Unis.

Ce qu'il faut retenir pour bien commencer la semaine :

Donald Trump menace d'imposer des droits de douane de 100% au Canada s'il conclut un accord commercial avec la Chine.

Aux Etats-Unis toujours, plus d'un million de foyers sont privés de courant et 10 000 vols ont été annulés avec une tempête hivernale exceptionnelle.

En Chine, les autorités poursuivent leur purge de l'armée : le plus haut gradé militaire de Chine, Zhang Youxia, fait l'objet d'une enquête.

Sur l'agenda macro : on retrouvera jeudi deux décisions de politique monétaire. Sans faire injure à la Banque du Canada, c'est celle de la Fed qui aura le plus de retentissement. Le marché attend un statu quo à 95% pour l'antépénultième FOMC de la présidence de Jerome Powell. La Fed avait réduit ses taux d'un quart de point lors des trois dernières réunions.

Sur l'agenda des sociétés, les poids-lourds de la cote seront de sortie pour leurs résultats trimestriels : LVMH, ASML, SAP SE et Roche feront partie des annonces les plus attendues. Aux Etats-Unis, Microsoft, Meta, Tesla, Apple, Visa ou Exxon Mobil se profilent, pour n'en citer que quelques-unes. 20% des entreprises du S&P 500 doivent publier leurs résultats trimestriels cette semaine.

En Asie-Pacifique, Tokyo perd 1,7% à cause des incertitudes économiques précitées. La Corée du Sud et l'Inde abandonnent 0,8%. En Chine continentale, le CSI 300 est en hausse modeste. Hong Kong lâche 0,1%. L'Australie est fermée pour un jour férié.

Le CAC 40 démarre en baisse de 0,06% à 8 138 points. Le SMI et le Bel 20 reculent de 0,15%, respectivement à 13 126 et 5307 points.

Les temps forts économiques du jour

L'indice IFO du climat des affaires en Allemagne (10h00) précédera aux Etats-Unis l'indice de la Fed de Chicago de décembre (14h30) et l'indice manufacturier de la Fed de Dallas (16h30). Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Ryanair revoit à la hausse ses prévisions de croissance tarifaire grâce à de solides réservations pour début 2026.

Rheinmetall en pourparlers pour un service de type Starlink pour l'armée allemande, selon le FT.

Volkswagen ne poursuivra pas son projet de construction d'une usine Audi aux États-Unis tant que les droits de douane sur les véhicules automobiles ne seront pas réduits, selon son PDG Oliver Blume au Handelsblatt.

EFG International va acquérir la banque privée zurichoise Quilvest Switzerland.

Basic-Fit prévoit un chiffre d'affaires 2025 conforme aux prévisions et annonce ses perspectives pour 2026.

S4 Capital annonce des résultats pour 2025 supérieurs aux prévisions révisées et au consensus.

BioArctic annonce que la FDA accorde une évaluation prioritaire à la demande supplémentaire pour Leqembi Iqlik.

Les principales publications du jour : Ryanair, Epiroc…

D'Amérique du Nord

Les Etats-Unis sont en pourparlers avec Chevron et d'autres majors et parapétrolières sur un plan visant à relancer rapidement la production au Venezuela, selon Bloomberg.

Amazon prévoit de lancer une nouvelle phase de suppression de 14 000 postes dans le cadre de son plan de réorganisation, qui prévoyait 30 000 réductions d'emplois.

Dominion Energy estime que la vague de froid qui touche les USA devrait avoir l'un des impacts opérationnels les plus importants jamais enregistrés en hiver.

Merck & Co n'est plus en discussions pour racheter le spécialiste des médicaments contre le cancer Revolution Medicines, rapporte le Wall Street Journal.

Eaton finalise l'acquisition d'Ultra PCS Limited.

Les principales publications du jour : Nucor, Brown & Brown, Steel Dynamics…

D'Asie et d'ailleurs

Softbank renonce à racheter le groupe de centres de données américain Switch.

Chugai Pharma vise une autorisation de mise sur le marché en 2028 pour un premier médicament contre l'obésité.

Zijin Mining démarre la production de la phase 2 de la mine de cuivre Julong.

Les principales publications du jour : Axis Bank, Fanuc…

