Malgré des résultats solides au troisième trimestre, AMD a publié mardi des prévisions jugées en demi-teinte par certains investisseurs, freinant l’enthousiasme suscité cette année par les perspectives liées à l’intelligence artificielle. Le groupe anticipe des revenus d’environ 9,6 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, un chiffre supérieur à la moyenne des prévisions des analystes (9,2 milliards), mais en deçà des attentes les plus optimistes qui tablaient jusqu’à 9,9 milliards. Le titre perd environ 2% dans les échanges après clôture, après avoir doublé depuis janvier.

Les investisseurs avaient largement misé sur AMD à la suite d’accords majeurs avec OpenAI et Oracle, qui prévoient d’utiliser ses puces pour leurs infrastructures d’intelligence artificielle. Le marché espérait une accélération immédiate des revenus, mais les projections du groupe indiquent un rythme de croissance plus progressif. Sur le troisième trimestre, AMD a réalisé un chiffre d’affaires de 9,2 milliards de dollars (+36% sur un an), dépassant la moyenne des estimations (8,7 milliards).

Les ventes de puces pour centres de données ont progressé de 22%, à 4,3 milliards de dollars, tandis que les ventes liées aux ordinateurs personnels ont bondi de 73% à 4 milliards, nettement au-dessus des prévisions (2,6 milliards). Si les fondamentaux restent solides, la prudence du discours sur l’avenir immédiat de l’activité IA freine les anticipations du marché, après une année marquée par une forte valorisation du titre.