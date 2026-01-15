Les prévisions d'UBS sur Danone pour le 4ème trimestre

UBS maintient son conseil à l'achat et son objectif de cours de 95 E avant la publication des résultats du 4ème trimestre 2025. L'analyste estime que la dynamique se poursuit.



UBS s'attend à une croissance à périmètre comparable de +4,3 % au 4ème trimestre (portée par SN) et une amélioration de la marge opérationnelle de +46 points de base pour le Groupe en 2025.



Selon l'analyste, Danone devrait anticiper une croissance à périmètre comparable de 3 à 5 %, une amélioration de la marge et une croissance du BPA en 2026.



Danone a confirmé ses objectifs 2025, en ligne avec l'ambition moyen-terme, à savoir une croissance du chiffre d'affaires en données comparables entre +3 et +5%, et une croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du chiffre d'affaires.



"Dans un environnement qui demeure volatil et incertain, nous restons concentrés sur la mise en oeuvre du second chapitre de notre stratégie Renew Danone pour atteindre nos objectifs à moyen terme", a indiqué son directeur général Antoine de Saint-Affrique.