Les prévisions d'UBS sur les résultats de Holcim du 2ème trimestre

UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 93 francs suisses avant la publication des résultats du 2ème trimestre 2026. Cet objectif fait ressortir un potentiel de hausse de 24% du titre.



UBS s'attend à un EBIT au deuxième trimestre supérieur de 2 % aux attentes du marché et relève son estimation de BPA pour les exercices 2027 et 2028 de 1 à 2 % en intégrant Xella dans son modèle.



UBS estime que Holcim continue d'afficher d'excellentes performances.