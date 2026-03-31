Les prévisions de bénéfices 2026 de Constellation Energy sous les estimations de Wall Street

Constellation Energy (-8,08% à 274,50 dollars) chute à Wall Street après l'annonce des ses objectifs de bénéfice ajusté par action sur l'exercice 2026. Ces prévisions se situent en deça des attentes du marché. Le groupe américain spécialisé dans la production et la distribution d'énergie propre et sans carbone l'anticipe entre 11 et 12 dollars. Le point médian de cette fourchette (11,5 USD) s'établit légèrement en dessous des estimations des analystes, qui tablaient sur 11,6 USD par action selon les données compilées par LSEG.

Face à un marché qui valorise très cher les entreprises liées à l'énergie nucléaire, le moindre écart par rapport aux attentes déclenche des prises de bénéfices.



Par ailleurs, bien que Constellation Energy anticipe une croissance annuelle de son bénéfice de 20% sur la période 2026-2029, la direction a précisé que cette progression serait "backloadée (concentrée sur la fin de la période). Pour les trois premières années, la croissance ne serait que de 10% environ. Ce décalage temporel déçoit les investisseurs qui espéraient un coup d'accélérateur immédiat grâce à l'intégration de Calpine et aux contrats signés avec les géants de la Tech (comme Microsoft pour Three Mile Island).



Précisément, Calpine Corporation est un acteur majeur du secteur de l'énergie aux Etats-Unis, reconnu pour être le plus grand producteur d'électricité à partir de gaz naturel et de géothermie du pays. Annoncée début 2025, Constellation Energy en a fait l'acquisition définitive le 7 janvier dernier pour près de 27 MdsUSD, afin de diversifier son portefeuille.



Hausse en vue du bénéfice ajusté par action



Constellation Energy vise une progression de son bénéfice net par action opérationnel pour 2026 puisque l'année dernière celui-ci est ressorti à 9,39 USD. Selon Shane Smith, executive vice president et chief financial officer du groupe, il a dépassé sur l'exercice 2025 une fois de plus le milieu de la fourchette des prévisions fixées au début de l'année. C'est la quatrième année consécutive, soit chaque année depuis son entrée en bourse, que l'entreprise surpasse ses objectifs. Lors d'un appel téléphonique ce mardi avec des analystes, Shane Smith a tenu à rappeler que "dans le cadre de l'accord avec le DOJ (Département de la Justice), Constellation Energy a été contraint de céder plus d'actifs que prévu initialement, notamment les centrales hautement efficaces de York 2 et Jack Fusco, qui contribuent toutes deux de manière significative aux bénéfices.



"Nous partons également du principe que toutes ces ventes d'actifs seront finalisées au troisième trimestre, alors que nous tablions initialement sur la fin de l'année, ce qui crée un léger manque à gagner au niveau des résultats", a t-il précisé.



Par ailleurs, il explique ensuite que "les charges d'amortissement liées à la comptabilisation de l'acquisition sont plus élevées que ce que le groupe a estimé lors du montage de l'opération, car il a dû réévaluer les actifs acquis à leur juste valeur marchande au moment de la clôture". "Comme nous l'avons tous constaté, la valeur des actifs de production a considérablement augmenté depuis l'annonce de la transaction (ndlr : le rachat de Calpine) en janvier 2025, et cette valorisation accrue entraîne une hausse des dotations aux amortissements non monétaires. Lors de l'annonce de l'accord, nous visions également un flux de trésorerie disponible (free cash-flow) incrémental annuel d'au moins 2 MdsUSD, un objectif que nous maintenons, même en l'absence des flux de trésorerie provenant des actifs supplémentaires cédés", souligne Shane Smith.



Un programme de rachat d'actions à 5 MdsUSD



Le dirigeant a profité de cet échange téléphonique également pour porter son programme de rachat d'actions à 5 MdsUSD. Cette mesure est rendue possible par la solidité du bilan de Constellation Energy et l'importance de son flux de trésorerie disponible, tout en continuant à augmenter son dividende et à réinvestir 3,9 MdsUSD dans des projets de croissance offrant des rendements attractifs d'au moins 10% (sans effet de levier). "Cette hausse du programme de rachat est un gage de confiance solide dans les perspectives de notre entreprise", explique Shane Smith.



Au cours de cette conférence téléphonique, Constellation Energy indique qu'il déposera ce mardi un recours auprès des régulateurs fédéraux de l'énergie, afin de tenir son calendrier de remise en service fin 2027. Son PDG Joseph Dominguez a confirmé sa volonté d'accélérer le raccordement au réseau électrique de la centrale nucléaire Three Mile Island. Ce projet, destiné à alimenter les centres de données de Microsoft, se heurte pour l'instant aux délais de l'opérateur de réseau qui n'envisageait pas de connexion avant plusieurs années.



Constellation Energy propose des solutions d'énergie nucléaire, hydraulique, éolienne et solaire à destination des institutions, des agrégations communautaires et des entreprises publiques. Il s'agit de la plus grande entreprise d'énergie nucléaire aux Etats-Unis et d'un fournisseur de détail sur le marché concurrentiel avec environ 2,5 millions de comptes clients à travers le pays.