Selon l'analyste, la croissance organique, à +4,5 %, est légèrement en deçà des attentes (prévisions : +5,0 %), en raison d'une croissance plus faible qu'anticipé dans les secteurs de l'Industrie (perturbée par l'activité au Moyen-Orient) et de la Certification, partiellement compensée par une solide croissance dans les segments Marine, Entreprises et Industries et Biens de consommation.
Les perspectives de croissance pour l'exercice 2026 sont également revues à la baisse en raison de la complexité croissante du contexte géopolitique, de l'incertitude macroéconomique générale et de la fin de contrats dans le segment des Services aux gouvernements.
Jefferies note que les prévisions de croissance organisationnelle pour l'exercice 2026 passent de " moyenne à élevée " à " croissance organisationnelle à un chiffre ", avec une " amélioration des marges opérationnelles ajustées à taux de change constants " et un " flux de trésorerie solide ". (Croissance organisationnelle à taux de change constants : 5,7 % / Marge : 16,4 % (+10 points de base)).
Oddo BHF précise que cette révision fait suite au lancement d'une revue stratégique des modalités de sortie du sous-segment Services aux Gouvernements (185 MEUR).
Selon Oddo BHF, ceci s'explique par le caractère de faible marge de la sous division mais aussi par la découverte d'irrégularités (éthique et compliance) en région Moyen-Orient & Afrique, ayant conduit le groupe à les signaler aux autorités, à résilier les contrats concernés et à ne plus développer cette division.
L'analyste estime que la révision à la baisse de la guidance apparaît cohérente compte tenu du contexte en Iran et de la surprise sur les Government Services. "En revanche, en l'absence de cette dernière, un ajustement de la guidance aurait sans-doutes pu être évité à ce stade. Néanmoins, il s'agit d'une activité marginale en taille et historiquement sous-performante, ce qui limite l'ampleur négative de cette décision" explique le bureau d'analyse.
"À ce stade, le risque réputationnel nous semble maitrisé et nous apprécions que le groupe ait adopté une approche rapide et proactive (y compris auprès des autorités)" rajoute Oddo BHF en conclusion.
Bureau Veritas SA est le leader mondial des prestations d'évaluation de conformité et de certification appliquées aux domaines de la qualité, de la sécurité, de la santé, de l'environnement et de la responsabilité sociale. L'activité du groupe consiste à inspecter, à analyser, à auditer et à certifier des produits, des actifs (bâtiments, infrastructures industrielles, équipements, navires, etc.) et des systèmes de gestion (notamment normes ISO) par rapport à des référentiels réglementaires ou volontaires. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- industrie et infrastructures (79%) : analyse et contrôle de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement, inspection et certification des équipements industriels, vérification de la conformité des constructions, certification des systèmes de gestion ;
- biens de consommation (12,4%) ;
- marine (8,6%) : inspection et classification des navires.
A fin 2025, le groupe dispose d'un réseau de près de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.