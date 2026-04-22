Les prévisions de croissance pour 2026 de Bureau Veritas ont été revues à la baisse, le titre chute de -12%

Jefferies indique dans son étude du jour que le chiffre d'affaires du premier trimestre est inférieur d'environ 2 % aux prévisions.

Selon l'analyste, la croissance organique, à +4,5 %, est légèrement en deçà des attentes (prévisions : +5,0 %), en raison d'une croissance plus faible qu'anticipé dans les secteurs de l'Industrie (perturbée par l'activité au Moyen-Orient) et de la Certification, partiellement compensée par une solide croissance dans les segments Marine, Entreprises et Industries et Biens de consommation.



Les perspectives de croissance pour l'exercice 2026 sont également revues à la baisse en raison de la complexité croissante du contexte géopolitique, de l'incertitude macroéconomique générale et de la fin de contrats dans le segment des Services aux gouvernements.



Jefferies note que les prévisions de croissance organisationnelle pour l'exercice 2026 passent de " moyenne à élevée " à " croissance organisationnelle à un chiffre ", avec une " amélioration des marges opérationnelles ajustées à taux de change constants " et un " flux de trésorerie solide ". (Croissance organisationnelle à taux de change constants : 5,7 % / Marge : 16,4 % (+10 points de base)).



Oddo BHF précise que cette révision fait suite au lancement d'une revue stratégique des modalités de sortie du sous-segment Services aux Gouvernements (185 MEUR).



Selon Oddo BHF, ceci s'explique par le caractère de faible marge de la sous division mais aussi par la découverte d'irrégularités (éthique et compliance) en région Moyen-Orient & Afrique, ayant conduit le groupe à les signaler aux autorités, à résilier les contrats concernés et à ne plus développer cette division.



L'analyste estime que la révision à la baisse de la guidance apparaît cohérente compte tenu du contexte en Iran et de la surprise sur les Government Services. "En revanche, en l'absence de cette dernière, un ajustement de la guidance aurait sans-doutes pu être évité à ce stade. Néanmoins, il s'agit d'une activité marginale en taille et historiquement sous-performante, ce qui limite l'ampleur négative de cette décision" explique le bureau d'analyse.



"À ce stade, le risque réputationnel nous semble maitrisé et nous apprécions que le groupe ait adopté une approche rapide et proactive (y compris auprès des autorités)" rajoute Oddo BHF en conclusion.