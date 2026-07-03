Les prévisions de Jefferies sur les résultats de Nordex

Jefferies réitère son conseil à l'achat sur Nordex avec un objectif de cours de 58 E avant la publication des résultats du deuxième trimestre.



Jefferies anticipe une poursuite de la solidité opérationnelle au deuxième trimestre, avec des volumes de livraison plus élevés qui devraient améliorer les marges par rapport au premier trimestre.



Selon l'analyste, les prises de commandes devraient rebondir sensiblement par rapport au premier trimestre, portées par les récents contrats remportés aux États-Unis et la demande soutenue en Europe.



"Bien que le contrat relatif au réseau électrique allemand demeure une source d'incertitude, la vigueur des enchères et la dynamique positive aux États-Unis renforcent notre confiance dans les perspectives de croissance à moyen terme de Nordex" indique le bureau d'analyse.



Jefferies anticipe que Nordex réaffirmera ses perspectives positives au deuxième trimestre, soutenues par une demande européenne robuste en éolien terrestre et des signes encourageants de dynamisme accru aux États-Unis.



Jefferies juge que l'annonce récente de commandes d'environ 800 MW renforce la confiance dans une possible accélération de l'activité en 2026, notamment compte tenu de la croissance potentielle de la demande d'électricité et de la hausse des prix de l'énergie.



Selon l'analyste, l'Allemagne s'est engagée à lancer 10 GW d'appels d'offres par an, avec la possibilité d'ajouter 12 GW supplémentaires dans les deux prochaines années.



Jefferies s'attend à un chiffre d'affaires en hausse de 7,6 % à 2 016 millions d'euros et un EBITDA en hausse de 82 % à 197 millions d'euros, soit une marge de 9,8 %.