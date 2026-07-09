Avant la publication des résultats du deuxième trimestre le 13 août, Jefferies s'attend à un EBITDA de 1,1 milliard d'euros (+31% sur un an) et un résultat net de 364 millions d'euros.
Dans le secteur de l'éolien offshore, Jefferies estime l'EBITDA à 276 millions d'euros, en hausse de 5% sur un an. Pour l'éolien terrestre et le solaire, l'analyste s'attend à un EBITDA de 373 millions d'euros, soit une croissance de 11% sur un an.
Le résultat net de Jefferies au premier semestre, à 0,97 milliard d'euros, représente 47% des prévisions pour l'exercice, ce qui devrait rassurer quant à la réalisation de ces objectifs indique l'analyste.
Jefferies estime que l'activité Supply & Trading sera au centre des préoccupations au deuxième trimestre. L'analyste table sur un EBITDA trimestriel normalisé de 75 millions d'euros.
Jefferies relève son objectif de cours de 8% à 68 euros par action (au lieu de 63 EUR), reflétant principalement sa valorisation actualisée d'Amprion et confirme son conseil à l'achat sur le titre.
Le 22 juin, RWE a annoncé l'acquisition d'une participation de 35% dans Amprion pour 3,6 milliards d'euros, portant ainsi sa participation à 55 %.
RWE AG figure parmi les 1ers groupes énergétiques européens. Le CA par activité se répartit comme suit :
- négoce et distribution d'électricité et de gaz (80,5%) : électricité (155 903 GWh vendus en 2024) et gaz (42 316 GWh) ;
- production d'énergies renouvelables (14,8%) : production d'énergies éoliennes, solaires, hydroélectriques, et d'énergies issues de la biomasse (117 801 GWh produits en 2024) ;
- production d'électricité à partir de la biomasse (4,7%). Le groupe développe également des activités de stockage d'énergie dans des systèmes de stockage par batterie et des centrales de pompage-turbinage, ainsi que de production d'hydrogène.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (46,3%), Royaume-Uni (21,9%), Europe (23,9%), Amérique du Nord (6,5%) et autres (1,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.