Les prévisions de Jefferies sur les résultats de RWE

Avant la publication des résultats du deuxième trimestre le 13 août, Jefferies s'attend à un EBITDA de 1,1 milliard d'euros (+31% sur un an) et un résultat net de 364 millions d'euros.



Dans le secteur de l'éolien offshore, Jefferies estime l'EBITDA à 276 millions d'euros, en hausse de 5% sur un an. Pour l'éolien terrestre et le solaire, l'analyste s'attend à un EBITDA de 373 millions d'euros, soit une croissance de 11% sur un an.



Le résultat net de Jefferies au premier semestre, à 0,97 milliard d'euros, représente 47% des prévisions pour l'exercice, ce qui devrait rassurer quant à la réalisation de ces objectifs indique l'analyste.



Jefferies estime que l'activité Supply & Trading sera au centre des préoccupations au deuxième trimestre. L'analyste table sur un EBITDA trimestriel normalisé de 75 millions d'euros.



Jefferies relève son objectif de cours de 8% à 68 euros par action (au lieu de 63 EUR), reflétant principalement sa valorisation actualisée d'Amprion et confirme son conseil à l'achat sur le titre.



Le 22 juin, RWE a annoncé l'acquisition d'une participation de 35% dans Amprion pour 3,6 milliards d'euros, portant ainsi sa participation à 55 %.