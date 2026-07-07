Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif inchangé de 17,20 EUR avant la publication des chiffres du premier semestre 2026.
Worldline publiera ses résultats du premier semestre 2026 le 30 juillet avant l'ouverture des marchés.
Jefferies estime que le climat reste volatil dans un avenir proche : la restructuration de Worldline intervient à un moment difficile pour l'ensemble du secteur des paiements, car les menaces que représentent l'IA et les stablecoins remettent en question les modèles économiques actuels selon l'analyste.
"Nous entrevoyons cependant un important potentiel d'auto-assistance à moyen terme, à commencer par la mise en oeuvre de la première phase de convergence de la plateforme (Italie) et la finalisation de la rationalisation du portefeuille. Cette dernière a bien progressé, seuls les désinvestissements en Inde et en Australie et Nouvelle-Zélande restant à finaliser, tous deux prévus au troisième trimestre" indique le bureau d'analyse.
Selon Jefferies, les tendances du deuxième trimestre sont globalement conformes aux attentes pour les services aux commerçants.
L'analyste estime cependant que l'absence d'éléments exceptionnels (Italie, Suède) observés au premier trimestre devrait entraîner un léger recul du chiffre d'affaires.
Dans le secteur des services financiers, Jefferies juge que les tendances restent inchangées, le traitement des résiliations de contrats historiques (environ 50 millions d'euros annualisés) étant en cours, tandis que le portefeuille de clients potentiels se développe.
Pour le deuxième trimestre, Jefferies anticipe une baisse organique de 1% du chiffre d'affaires total (après ajustement) à 899 millions d'euros, imputable à un recul de 1% des activités de services.
Au premier semestre, l'analyste s'attend à un EBITDA/marge de 258 millions d'euros/15%.
Pour 2026, il anticipe une baisse organique de 1% du chiffre d'affaires total (après ajustement) à 3 581 millions d'euros, soit 1% de moins que les prévisions de la société (avril 2026), par rapport à ses objectifs de croissance. Pour l'EBITDA ajusté/marge, Jefferies vise un EBITDA de 697 millions d'euros/18%, soit 2% de plus que prévu.
Worldline figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services de paiements électroniques et de services transactionnels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- services aux commerçants (80,3%) : ce pôle permet aux commerçants d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience de leurs clients dans un environnement sécurisé et de confiance, avec une expertise et une couverture paneuropéenne exceptionnelle ;
- services financiers (19,7%) : ce pôle assure, au premier rang en Europe, le traitement des données financières et permet aux institutions financières de déployer des technologies transformantes, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,1%), Europe du Sud (16,5%), Europe centrale et de l'Est (36,6%), Europe du Nord (29,7%) et autres (11,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.