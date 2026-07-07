Les prévisions de Jefferies sur les résultats de Worldline

Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif inchangé de 17,20 EUR avant la publication des chiffres du premier semestre 2026.



Worldline publiera ses résultats du premier semestre 2026 le 30 juillet avant l'ouverture des marchés.



Jefferies estime que le climat reste volatil dans un avenir proche : la restructuration de Worldline intervient à un moment difficile pour l'ensemble du secteur des paiements, car les menaces que représentent l'IA et les stablecoins remettent en question les modèles économiques actuels selon l'analyste.



"Nous entrevoyons cependant un important potentiel d'auto-assistance à moyen terme, à commencer par la mise en oeuvre de la première phase de convergence de la plateforme (Italie) et la finalisation de la rationalisation du portefeuille. Cette dernière a bien progressé, seuls les désinvestissements en Inde et en Australie et Nouvelle-Zélande restant à finaliser, tous deux prévus au troisième trimestre" indique le bureau d'analyse.



Selon Jefferies, les tendances du deuxième trimestre sont globalement conformes aux attentes pour les services aux commerçants.



L'analyste estime cependant que l'absence d'éléments exceptionnels (Italie, Suède) observés au premier trimestre devrait entraîner un léger recul du chiffre d'affaires.



Dans le secteur des services financiers, Jefferies juge que les tendances restent inchangées, le traitement des résiliations de contrats historiques (environ 50 millions d'euros annualisés) étant en cours, tandis que le portefeuille de clients potentiels se développe.



Pour le deuxième trimestre, Jefferies anticipe une baisse organique de 1% du chiffre d'affaires total (après ajustement) à 899 millions d'euros, imputable à un recul de 1% des activités de services.



Au premier semestre, l'analyste s'attend à un EBITDA/marge de 258 millions d'euros/15%.



Pour 2026, il anticipe une baisse organique de 1% du chiffre d'affaires total (après ajustement) à 3 581 millions d'euros, soit 1% de moins que les prévisions de la société (avril 2026), par rapport à ses objectifs de croissance. Pour l'EBITDA ajusté/marge, Jefferies vise un EBITDA de 697 millions d'euros/18%, soit 2% de plus que prévu.