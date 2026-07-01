Jefferies maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 40 $ avant la publication du chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 (21 juillet).
Jefferies s'attend à une croissance organique du chiffre d'affaires du groupe de 7,2 % (contre 7,8 % précédemment), avec une croissance à périmètre comparable légèrement inférieure à ses prévisions initiales.
L'analyste constate une reprise des nouveaux contrats au second semestre, avec un retour dans son objectif de 4 à 5 %, ce qui devrait rassurer les investisseurs après les résultats plus mitigés du premier semestre.
Jefferies s'attend à une poursuite de l'accélération de la croissance organique au 4e trimestre avec une solide dynamique de marge au 2e semestre
L'analyste anticipe une nouvelle accélération au 4e trimestre (7,4 % contre 7,2 % au 3e trimestre), portée par de nouveaux contrats (le contrat avec l'Université du Kentucky débutera en juillet) et une potentielle hausse de l'inflation, tandis que les volumes à périmètre comparable seront confrontés à une concurrence plus forte
Jefferies table également sur une croissance de l'EBIT ajusté (hors effets de change d'environ +12 % contre un consensus d'environ +11 %), impliquent une croissance d'environ 2 % liée aux acquisitions et à la poursuite de l'amélioration des marges.
"Nous prévoyons une marge en hausse de 20 points de base sur un an (à 7,4 % contre un pic précédent de 7,5 %), dont environ +25 points de base au 2e semestre, notamment grâce à l'intégration de Vermaat" indique le bureau d'analyse.
Jefferies vise également une croissance du BPA ajusté de 14 % pour l'exercice 2026, soit la troisième année consécutive de croissance à deux chiffres. Ces prévisions sont supérieures d'environ 1 % au consensus.
Compass Group PLC est le n° 1 mondial de la restauration collective et concédée. Le CA par marché se répartit comme suit :
- entreprises et administrations (38,9%) ;
- établissements de soins et maisons de retraite (23,3%) ;
- établissements d'enseignement (18,1%) ;
- établissements de sport et de loisirs (14,1%) ;
- autres (5,6%) : secteurs des industries pétrolière, gazière et minière, de la construction et de la défense.
L'exploitation des restaurants est assurée notamment sous les marques Medirest, Morrison, ESS, Eurest, Bon Appétit, etc.
68,2% du CA est réalisé en Amérique du Nord.
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Investisseur
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Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.