UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre et ajuste son objectif de cours à 200 E (contre 205 E) avant la publication des résultats du 2e semestre 2025.

L'analyste s'attend à un EBIT du 2e semestre 2025 supérieur de 2 % aux prévisions.

"Pour le second semestre 2025, nous prévoyons une croissance organique des ventes de 1,2 % en glissement annuel et une amélioration de la marge d'EBIT d'environ 180 points de base, contre environ 170 points de base pour les prévisions" indique UBS dans son étude.

Au cours actuel, le titre affiche un PER 2025 de 25 fois avec un rendement de 2%.