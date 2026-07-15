Jefferies confirme son conseil à Sous-performance sur le titre avec un objectif de cours de 13,50 francs suisses avant la publication des résultats du deuxième trimestre 2026 (6 août).
Ces résultats, selon Jefferies, devraient confirmer la dynamique positive du chiffre d'affaires, même si l'analyste anticipe la persistance d'une faible marge brute.
La prévision d'EBIT ajusté de Jefferies pour le deuxième trimestre est conforme aux estimations du consensus (Jefferies / consensus : 163 millions d'euros).
Jefferies pense qu'un nouveau trimestre de performances décevantes en matière de marge brute devrait rester au centre des préoccupations des investisseurs.
L'analyste constate que le deuxième trimestre est légèrement impacté par des comparaisons plus difficiles.
Jefferies s'attend à une croissance organique de +5,0% au deuxième trimestre (contre 4,5% à périmètre comparable).
Les prévisions de l'analyste tablent sur une légère baisse de la marge brute au deuxième trimestre (18,8% au premier trimestre 2026), soit une variation d'environ -10 à -30 points de base.
Jefferies s'attend également à un résultat d'exploitation ajusté de 163 millions d'euros, en hausse de 16% sur un an, conforme aux attentes.
L'analyste anticipe une marge en progression d'environ 30 points de base sur un an, à 2,7% (contre 2,7% attendus).
"Une comparaison plus défavorable du chiffre d'affaires et une performance de marge plus faible pourraient entraîner une révision à la baisse des estimations consensuelles" rajoute le bureau d'analyse en conclusion.
Adecco Group AG, anciennement Adecco S.A., fournit des services de ressources humaines (RH). Les services de la société comprennent le travail temporaire, le placement en CDI, l’externalisation et l’accompagnement de transition professionnelle. Elle opère à travers deux divisions : Staffing et Solutions. La division Staffing comprend le secteur du recrutement général, qui englobe les secteurs administratif et industriel, ainsi que le secteur du recrutement spécialisé, qui couvre les domaines des technologies de l’information, de l’ingénierie et des métiers techniques, de la finance et du droit, ainsi que de la médecine et des sciences. Le secteur d’activité Solutions comprend l’externalisation des processus métier, qui englobe les programmes de services gérés, l’externalisation du processus de recrutement et le système de gestion des fournisseurs, ainsi que la transition de carrière et le développement des talents, qui englobe l’outplacement, le développement de carrière, les solutions de gestion du changement, la formation et le conseil. Ses segments comprennent la France, l’Amérique du Nord, le Royaume-Uni et l’Irlande, l’Allemagne et l’Autriche, le Japon, l’Italie, le Benelux, les pays nordiques, la péninsule ibérique, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, la Suisse, les marchés émergents et Lee Hecht Harrison.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.