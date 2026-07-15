Adecco Group AG, anciennement Adecco S.A., fournit des services de ressources humaines (RH). Les services de la société comprennent le travail temporaire, le placement en CDI, l’externalisation et l’accompagnement de transition professionnelle. Elle opère à travers deux divisions : Staffing et Solutions. La division Staffing comprend le secteur du recrutement général, qui englobe les secteurs administratif et industriel, ainsi que le secteur du recrutement spécialisé, qui couvre les domaines des technologies de l’information, de l’ingénierie et des métiers techniques, de la finance et du droit, ainsi que de la médecine et des sciences. Le secteur d’activité Solutions comprend l’externalisation des processus métier, qui englobe les programmes de services gérés, l’externalisation du processus de recrutement et le système de gestion des fournisseurs, ainsi que la transition de carrière et le développement des talents, qui englobe l’outplacement, le développement de carrière, les solutions de gestion du changement, la formation et le conseil. Ses segments comprennent la France, l’Amérique du Nord, le Royaume-Uni et l’Irlande, l’Allemagne et l’Autriche, le Japon, l’Italie, le Benelux, les pays nordiques, la péninsule ibérique, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, la Suisse, les marchés émergents et Lee Hecht Harrison.