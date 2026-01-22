Les prévisions de résultats de Jefferies sur Diageo pour le 1er semestre

Jefferies réitère son conseil à l'achat sur Diageo avec un objectif de cours inchangé de 2000 pence avant la publication des résultats du 1er semestre.



Jefferies s'attend à une baisse de 2,6 % des ventes et de 6,6 % de l'EBIT au 1er semestre, tandis que son estimation de BPA annuel de 144,8 cents reste globalement inchangée.



"Le débat étant fortement axé sur les facteurs cycliques et structurels, le marché pourrait ne pas accorder suffisamment d'attention aux nouvelles opportunités de croissance à moyen terme pour l'entreprise" explique le bureau d'analyse.



Rappelons que pour l'ensemble de l'exercice, Diageo prévoit désormais une croissance des ventes nettes organiques "stable à légèrement négative", en raison des contre-performances en Chine et aux États-Unis. Le groupe tablait avant sur une croissance organique de +,17%.



Le groupe table néanmoins sur une croissance organique du résultat opérationnel "faible à moyenne à un chiffre", soutenue par des économies de coûts. L'objectif de free cash flow de 3 milliards de dollars a été confirmé par la direction.