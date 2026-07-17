Les prévisions de résultats de Jefferies sur Holcim

Jefferies maintient son conseil à Conserver sur le titre avec un objectif de cours de 78,40 francs suisses avant la publication des résultats du 1er semestre.



Holcim doit publier ses résultats du premier semestre 2026 le 31 juillet.



L'analyste estime que le consensus des prévisions d'EBIT récurrent pour le deuxième trimestre 2026, à 958 millions de francs suisses, est supérieur de 0,7% à celui de Jefferies.



"Par division, les écarts entre Jefferies et le consensus sont faibles, la plus grande variation étant observée pour la zone AMEA, en raison d'un chiffre d'affaires plus élevé et de marges similaires" indique le bureau d'analyse.



Selon Jefferies, le consensus des prévisions d'EBIT récurrent pour l'exercice 2026, à 3 104 millions de francs suisses, est inférieur de 0,5% à celui de l'analyste.