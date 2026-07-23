Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 201 francs suisses avant la publication des résultats.
Sika devrait publier ses résultats du 2e trimestre 2026 la semaine prochaine, le 28 juillet. Jefferies estime que les perspectives restent prudentes.
"Si le premier semestre 2026 fournira les premières indications sur la rentabilité de l'année, l'EBITDA de Jefferies s'approchant du consensus, les attentes restent modérées" indique le bureau d'analyse.
Selon Jefferies, le consensus se situe dans la fourchette moyenne des prévisions de croissance du chiffre d'affaires en monnaie locale pour l'exercice 2026 (+3,1% contre +1 à 4 %), mais reste inférieur d'environ 20 points de base aux prévisions de marge d'EBITDA (19,5 à 20%).
"Compte tenu de la forte volatilité persistante des coûts, cela suggère au moins que le consensus continue d'intégrer une certaine marge de sécurité face à de nouvelles révisions à la baisse" rajoute le bureau d'analyse.
Sika AG est le n° 1 mondial de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits chimiques de construction (85,3%) : adjuvants de bétons et de mortiers, mortiers de réparation, produits de renforcement et d'étanchéité, mastics, etc. ;
- produits chimiques pour fabrication industrielle (14,7%) : produits de collage et d'étanchéité (notamment polyuréthannes, colles et butyles) destinés essentiellement aux secteurs de l'automobile, du ferroviaire et de la construction navale.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (7,9%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (37%), Etats-Unis (22,6%), Amériques (12%), Chine (8,9%) et Asie-Pacifique (11,6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.