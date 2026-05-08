Les prévisions ternes d'Expedia déçoivent, le titre plonge
Expedia lâche 8% vers 232 USD en première partie de séance à Wall Street, au lendemain d'une publication mitigée de la part de l'agence de voyages en ligne, avec des performances globalement meilleures que prévu réalisées en début d'année, mais un maintien plutôt décevant des prévisions pour l'ensemble de 2026.
Des performances trimestrielles globalement meilleures que prévu...
Le groupe de Seattle a dégagé un BPA ajusté quasiment quintuplé à 1,96 USD au 1er trimestre 2026, nettement au-dessus des 1,41 USD attendus par le marché, pour un chiffre d'affaires en hausse de 15% à 3,43 MdsUSD, contre un consensus proche de 3,35 MdsUSD.
Du côté opérationnel, les réservations brutes ont progressé de 13%, à 35,5 MdsUSD, portées par la poursuite de la dynamique dans le B2B, qui a enregistré une hausse de 22%, tandis que la division grand public a progressé plus modérément (+10%).
Le principal point de vigilance vient des nuitées réservées, en hausse de 6%, contre 9% au trimestre précédent. Une partie de la croissance a donc reposé sur la hausse du prix moyen journalier, en progression de 7%, plus que sur les volumes.
...mais des prévisions globalement décevantes
Ces performances globalement meilleures que prévu sur les trois premiers mois de l'année semblent toutefois passer au second plan, face à des perspectives manifestement plus décevantes aux yeux des investisseurs.
Expedia a en effet choisi de laisser ses objectifs pour 2026 inchangés, tablant ainsi toujours sur un chiffre d'affaires compris entre 15,6 MdsUSD et 16 MdsUSD, ainsi que sur des réservations brutes en croissance de 6 à 8%.
À titre de comparaison, les points médians de ces fourchettes-cibles, soit 15,8 MdsUSD et 7%, se révèlent bien inférieurs aux consensus, qui se situaient à 15,97 MdsUSD et 7,8%, selon les analystes de Bernstein.
"Le maintien des prévisions pour l'exercice implique une dégradation des attentes pour le second semestre", estime d'ailleurs le bureau d'études, qui cite aussi une augmentation implicite des coûts liés à l'IA comme sujet de préoccupation.
Pour le trimestre en cours, Expedia vise un chiffre d'affaires entre 4,11 MdsUSD et 4,19 MdsUSD, ainsi que des réservations brutes en croissance de 7 à 9%, à comparer à des attentes moyennes qui étaient de 4,13 MdsUSD et 8,5%, selon Bernstein.
Expedia Group, Inc. figure parmi les 1ères agences de voyages en ligne. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 pôles :
- vente d'informations culturelles et de loisirs : informations relatives aux dates des spectacles et des expositions, aux lieux des restaurants, etc. commercialisées au travers du site Tripadvisor.com ;
- vente de séjours touristiques : vente de billets d'avions, réservation d'hôtels et location de voitures (expedia.com, hotels.com, hotwire.com, Classic Vacations, etc.). Le groupe propose également des prestations de services adaptées aux entreprises (Egencia) ;
- gestion d'un site de comparaison des prix des hôtels en ligne (trivago).
59,1% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.