Les prix à la consommation en France augmentent de 0,9% en octobre
Publié le 14/11/2025 à 11:23
Cette baisse du taux d'inflation annuel d'un mois sur l'autre s'explique par un recul plus marqué des prix de l'énergie (-5,6% après -4,4%) et par un ralentissement de ceux de l'alimentation (+1,3% après +1,7%).
Sur un an, les prix des produits manufacturés baissent légèrement plus vite qu'en septembre (-0,5% après -0,4%). Ceux des services augmentent au même rythme qu'au mois précédent (+2,4%), comme ceux du tabac (+4,1%).
L'inflation sous-jacente sur un an s'établit à +1,2% en octobre, après +1,3% le mois précédent, et l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) augmente de 0,8% en rythme annuel, après +1,1% en septembre.