Les prix à la consommation en France augmenteraient de 1% en octobre

Selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois, les prix à la consommation en France augmenteraient de 1% sur un an en octobre 2025, un taux annuel en légère baisse donc après celui de 1,2% observé en septembre.



'Ce ralentissement des prix s'expliquerait par une baisse plus soutenue des prix de l'énergie, tirés par ceux du gaz et des produits pétroliers, et par le ralentissement des prix de l'alimentation', explique l'institut de statistiques.



Sur un mois, les prix seraient en hausse de 0,1% en octobre, après une baisse de 1% en septembre. En données harmonisées, ils augmenteraient de 0,9% sur un an en octobre (après +1,1% en septembre) et rebondiraient de 0,1% sur un mois (après -1,1% le mois précédent).



Par ailleurs, l'Insee indique que les prix de production de l'industrie française continuent de baisser en septembre (-0,5% sur un an, comme en août), mais augmentent encore de 0,7% sur un an hors énergie au sens large.