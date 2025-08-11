Le mois dernier une nouvelle baisse des prix à la production a été enregistrée en Chine, reflet des deux vents contraires auxquelles fait face l'économie : la faiblesse de la demande intérieure et les droits de douane américains. Une situation qui renforce la nécessité pour les autorités de lutter contre les surcapacités de l'industrie.

En juillet, les prix à la production en Chine ont reculé plus fortement qu’attendu, tandis que les prix à la consommation sont restés inchangés. Un double signal qui illustre la faiblesse persistante de la demande intérieure et l’impact des incertitudes commerciales sur le moral des ménages comme des entreprises.

L’indice des prix à la production (PPI) a reculé de 3,6% sur un an en juillet, dépassant la prévision d’une baisse de 3,3% et égalant le plus bas niveau en près de deux ans atteint en juin. Sur un mois, le recul s’est limité à 0,2%, contre -0,4% en juin. Selon Dong Lijuan, statisticienne en chef du Bureau national des statistiques (BNS), des conditions météorologiques extrêmes et les tensions du commerce mondial ont contribué à la baisse dans certains secteurs.

Depuis juillet 2022, les prix à la production sont sur une tendance de baisse. Les données publiées samedi montrent que les premières mesures destinées à freiner la guerre des prix n’ont pas encore produit d’effets tangibles.

Indice des prix à la production en Chine. Sources : National Bureau of statistics of China, Trading Economics

Lutter contre les surcapacités

En plus de la faiblesse persistante de la demande intérieure, la guerre commerciale des Etats-Unis pousse les producteurs chinois à baisser davantage les prix pour écouler leurs productions. Soit pour mitiger l’impact des droits de douane sur les produits vendus aux Etats-Unis, soit parce qu’ils sont forcés d’écouler leur production ailleurs et donc de saturer des marchés. En résulte une baisse des profits pour les entreprises industrielles.

Les profits des entreprises industrielles sont en recul sur les deux derniers mois. Sources : National Bureau of statistics of China, Bloomberg

Pour les autorités chinoises, il est donc temps de prendre à bras le corps le sujet des surcapacités. Un sujet qui n’est pas nouveau et qui résulte du choix qui a été fait pendant des décennies de mettre en place des politiques qui favorisent l’offre, afin de dominer certains secteurs.

Un problème que les autorités chinoises semblent désormais vouloir adresser. Le 1er juillet, Pékin avait lancé un appel pour mettre fin à la "concurrence désordonnée sur les prix". Une volonté réaffirmée lors de la dernière réunion du Politburo, fin juillet.

Depuis les médias d’Etat amplifient ce message en mettant en garde contre "l’involution", un terme utilisé en Chine pour caractériser un environnement dans lequel la concurrence intense aboutit à des rendements décroissants, voire à des pertes.

Des premiers signes de ce changement d’approche sont peut-être visibles. Ce lundi, le géant chinois des batteries CATL a suspendu la production dans une importante mine de lithium. La licence de sa mine située à Yichun dans la province méridionale du Jiangxi, arrivait à expiration le 9 août et CATL a indiqué procéder à une demande de renouvellement "dans les plus brefs délais".

Mais les réactions de marché montrent que ce mouvement est plutôt interprété comme le début de mesures de Pékin visant à limiter les surcapacités. Les contrats à terme les plus actifs sur le carbonate de lithium à la Bourse des matières premières de Guangzhou ont bondi de 8 % pour atteindre la limite supérieure de prix, tandis que les actions des sociétés minières de lithium cotées en Chine et en Australie ont grimpé de plus de 10 %.