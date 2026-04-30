Les prix des céréales accélèrent sur un mois (Insee)

Selon l'Insee, en mars 2026, les prix des céréales accélèrent nettement sur un mois (+5,1% après +1,2% en février et +1,2% en janvier), partiellement influencés par le conflit au Moyen-Orient.

Les prix accélèrent nettement pour le blé tendre (+6,3% après +1,4% en février) et le maïs (+6,2% après +1,3%) et augmentent presque au même rythme qu'en février pour l'orge (+0,4% après +0,3%) et le blé dur (+0,9% après +1%). Sur un an, la baisse des prix des céréales s'atténue en mars (-8,2% après -14,1% en février et -14,9% en janvier).



En outre, les prix des oléagineux accélèrent sur un mois en mars 2026 (+3,8% après +3,4% en février et +2,8% en janvier). Les prix du colza accélèrent (+6,3% après +5,1% en février). Ceux du soja rebondissent nettement (+7,3% après -0,3%), tandis qu'ils se replient pour le tournesol (-0,5% après +1,5%). Sur un an, les prix des oléagineux cessent de reculer en mars (+0,2% après -4,7% en février et -6,6% en janvier).



Sur un an, la baisse des prix des légumes frais s'atténue



Outre les céréales, l'Insee observe que sur ce mois de mars "la baisse des prix des légumes frais s'atténue sur un an (-4,6% après -10,4% en février et -10,3% en janvier). Les prix rebondissent nettement pour les choux (+37,3% après -18,8% en février) et plus modérément pour les radis (+3,4% après -6,4%). Ils accélèrent clairement pour les tomates (+33,2% après +4,9%) et les carottes (+13% après +3,5%), et ralentissent pour les concombres (+6,4% après +15,1 %). La baisse des prix s'intensifie pour les poireaux (-44,7% après -30,6%), les salades (-10,7% après -7,4%), les endives (-7,2% après -6,4%) et les champignons (-6% après -4,9%).



Par ailleurs, la baisse des prix des fruits frais s'intensifie de nouveau sur un an en mars 2026 (-3% après -2% en février et -1% en janvier). Les prix se replient fortement pour les fraises (-6,7% après +10,4% en février) et plus modérément pour les kiwis (-1,1% après +1,2%). La baisse des prix s'atténue pour les poires (-2,6 % après -4,4 %) et légèrement pour les pommes (-2,7% après -3,1%). Les prix des noix accélèrent (+7% après +1,4%). La baisse des prix des pommes de terre s'atténue sur un an, même si elle reste forte (-35% après -44,5% en février).



En mars 2026, les prix des animaux se replient sur un mois (-0,3% après une stabilité en février et +0,4% en janvier). Ceux des gros bovins repartent à la baisse (-0,3% après +0,6% en février), mais restent à des niveaux élevés. La baisse des prix des porcins s'atténue légèrement (-3,4% après -3,7%). Les prix ralentissent pour les veaux (+0,5% après +2,4%) et accélèrent pour les volailles (+0,5% après +0,2%).



La baisse des prix du lait se poursuit



Sur ce troisième mois de l'année 2026, la baisse des prix du lait s'atténue de nouveau sur un mois (-2,4% après -2,7% en février et -3,4% en janvier). Sur un an, la baisse des prix du lait continue de s'intensifier (-9,7% après -7,0% en février et -4,1% en janvier).



Les prix des oeufs se replient nettement sur un mois (-4,6% après +0,8% en février et +1,1% en janvier). Ils ralentissent clairement sur un an (+5,6% après +22,9% et +26,6%).