Les cours du blé ont de nouveau reculé lundi sur le marché européen, plombés par une pression persistante liée à l’abondance de l’offre mondiale et à la concurrence accrue à l’exportation. Sur Euronext, le contrat le plus échangé pour livraison en mars a cédé 0,6%, à 187,75 euros la tonne, tandis qu’à Chicago, les contrats à terme perdaient 0,8% en début de séance. La tendance baissière amorcée la semaine dernière se confirme, dans un contexte de demande internationale limitée et de marchés peu réactifs aux tensions géopolitiques.

Les opérateurs soulignent l’impact significatif de la récolte argentine, abondante et proposée à des prix très compétitifs. La réduction récente des taxes à l’exportation en Argentine accentue encore cette pression, renforçant l’attrait du blé argentin auprès d’acheteurs asiatiques et africains, malgré des problèmes de qualité liés aux conditions météorologiques. La Chine, via le groupe public COFCO International, a d’ailleurs lancé le premier chargement en vrac de blé argentin à destination du pays, confirmant le dynamisme de cette origine sur le marché mondial.

Malgré les tensions persistantes en mer Noire, notamment les attaques russes contre des navires dans les ports ukrainiens, les marchés restent largement insensibles à la situation. Les perspectives d’un éventuel cessez-le-feu en Ukraine sont jugées trop incertaines pour influencer les prix, bien que la reprise d’exportations ukrainiennes plus larges pourrait, en théorie, renforcer la pression sur les cours. En l’état, le marché reste dominé par les fondamentaux d’offre et de prix compétitifs sur l’échiquier international.