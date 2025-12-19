Les prix producteurs augmentent en France en novembre

Les prix de production de l'industrie française ont augmenté de 0,9% sur un mois en novembre 2025 (après +0,3% en octobre et -0,3% en septembre), avec une quasi stabilité (+0,1%) hors énergie, selon les données CVS-CJO de l'Insee.

Ce dernier précise qu'ils sont ressortis en hausse pour les produits destinés au marché français (+1,1% après une stabilité en octobre) et ont continué de croitre pour ceux destinés aux marchés extérieurs (+0,6% après +0,9%).



Par rapport à la même période un an auparavant, les prix de production de l'industrie française ont continué de baisser (-3,2% en novembre après -1,2% en octobre), mais ont augmenté hors énergie (+0,4% après +0,5% en octobre).