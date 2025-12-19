Ce dernier précise qu'ils sont ressortis en hausse pour les produits destinés au marché français (+1,1% après une stabilité en octobre) et ont continué de croitre pour ceux destinés aux marchés extérieurs (+0,6% après +0,9%).

Par rapport à la même période un an auparavant, les prix de production de l'industrie française ont continué de baisser (-3,2% en novembre après -1,2% en octobre), mais ont augmenté hors énergie (+0,4% après +0,5% en octobre).