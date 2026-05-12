Les produits structurés liés à Stellantis font parler d'eux
Stellantis recule à la Bourse de Paris (-0,75%, à 6,368 euros), le groupe fait parler de lui dans un article du média Le Monde, selon lequel des produits structurés liés à l'action du constructeur automobile multi-marques pourraient faire perdre beaucoup d'argent aux épargnants.
Le Monde indique qu'entre les années 2023 et 2024, entre 2 et 2,5 milliards d'euros auraient été investis dans ce type de produits et que près de 80% de ceux en cours "sont en zone rouge ou s'en approchent dangereusement".
Les produits structurés en question sont des placements vendus à des particuliers, souvent via des banques privées, conseillers en gestion de patrimoine ou assurance-vie. Ces produits promettaient des coupons élevés, parfois jusqu'à 10 ou 14% et une "protection conditionnelle" du capital, tant que l'action ne chutait pas trop fortement.
Sauf que le souci est que l'action Stellantis a subi de lourds dégagements ces derniers mois. Depuis le 12 mai 2025, le titre a chuté de 31,36%, affichant même une chute de 25,24% sur la seule séance du 6 février 2026.
A cette date, le groupe a annoncé procéder à un "reset" avec principalement des charges exceptionnelles comptabilisées au second semestre 2025 d'un montant impressionnant de 22,5 milliards d'euros. Elles reflètent un changement stratégique "visant à placer la liberté de choix - grâce à une offre élargie de véhicules électriques, d'hybrides et de moteurs thermiques de pointe - au coeur des priorités de l'entreprise" expliquait le groupe. Avec de telles charges, Stellantis avait également annoncé renoncer à son dividende 2026.
Si ces produits font parler d'eux, c'est parce que la "protection" a disparu lorsque la baisse du titre a été importante. Stellantis n'y est pour rien, mais les créateurs des ces produits dérivés ont vraisemblablement choisi ce titre car il est connu, liquide, et volatile.
Stellantis N.V. figure parmi les principaux constructeurs automobiles mondiaux. L'activité s'organise essentiellement autour de 4 pôles :
- vente de véhicules particuliers et utilitaires : marques Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys ;
- vente de véhicules de luxe : marques Maserati et DS Automobiles ;
- vente d'équipements automobiles : systèmes d'intérieur, sièges d'automobile, extérieurs d'automobile, systèmes de contrôle des émissions, etc. ;
- autres : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), prestations de services après-vente, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (0,8%), Amérique du Nord (41,6%), France (10,3%), Brésil (7,6%), Italie (6,8%), Allemagne (5,2%), Royaume-Uni (5%), Turquie (3,8%), Espagne (2,7%), Belgique (1,5%), Chine (0,2%) et autres (14,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.