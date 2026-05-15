Portée par l'essor du secteur aurifère canadien, Orla Mining Ltd. surfe sur une dynamique de croissance de sa production. Toutefois, le doublement des coûts d'extraction fragilise la société en cas de retournement des cours mondiaux de l'or.

Le Canada transforme littéralement son or en liquidités, et le marché mondial peine à suivre la cadence.

La production aurifère canadienne est en passe de bondir de 18,7 % par an jusqu'en 2026. Selon Ressources naturelles Canada, le volume pourrait atteindre 15,5 millions d'onces, soit un doublement spectaculaire par rapport à 2024. Pour situer l'enjeu, sur un secteur minier global pesant 64,3 milliards de dollars canadiens, l'or s'octroie à lui seul 16,7 milliards de CAD.

Parallèlement, le Conseil mondial de l'or prévoit que les grandes banques centrales continueront d'accumuler entre 700 et 900 tonnes de métal jaune par an jusqu'en 2026. De plus, la production minière mondiale devrait plafonner aux alentours de 3 672 tonnes en 2027 avant de stagner. Face à une offre qui se heurte à un plafond de verre alors que la demande reste soutenue, les prix sont bien partis pour se maintenir à des sommets.

C'est dans ce contexte qu'intervient Orla Mining. Pourtant, ses perspectives reflètent le défi majeur du secteur : l'exécution opérationnelle.

Avec une base d'actifs en expansion et un portefeuille de projets incluant South Railroad et l'extension souterraine de Camino Rojo (Mexique), tout dépendra de la capacité d'Orla Mining à contenir ses coûts et à transformer cet environnement favorable en flux de trésorerie réguliers.

Sortie de zone rouge

Les résultats du premier trimestre 2026 d'Orla semblent solides, mais l'analyse en glissement annuel révèle la provenance réelle de ce surplus de métal — et le prix payé pour l'extraire.

Le chiffre d'affaires a atteint 378,9 millions USD, en hausse de 169 % par rapport aux 140,7 millions USD de l'exercice précédent. Cette performance est portée par une production grimpant à 81 206 onces contre 47 759 onces (+70 % sur un an). Si le succès semble total, la réalité est plus nuancée.

Sa mine souterraine de Musselwhite, en Ontario, a contribué à elle seule à hauteur de 45 199 onces (+254 % sur un an), tandis que Camino Rojo a vu sa production chuter de 11 752 onces (-39 %) en raison d'une baisse des teneurs, passant de 0,78 g/t à 0,59 g/t (-24 %). Ainsi, bien que la croissance soit effective, un actif monte en puissance pendant que l'actif historique s'essouffle.

Le résultat net a basculé d'une perte de 69,8 millions USD au T1 2025 à un bénéfice de 75,4 millions USD, soutenu par des prix de vente moyens réalisés passant de 2 915 USD/oz à 4 575 USD/oz (+57 %). Cependant, le coût de maintien tout compris (AISC) a bondi de 97 % pour atteindre 1 668 USD/oz contre 845 USD/oz précédemment. Si cette situation reste gérable pour l'instant, elle rend les marges de l'entreprise bien plus vulnérables à une éventuelle correction des cours de l'or.

Des sommets fragiles

Le titre a connu un beau parcours boursier, mais le marché s'interroge désormais sur la part de croissance déjà intégrée dans les cours.

À 20,3 CAD, en hausse de 65,2 % sur un an, l'action a profité du rallye de l'or et de l'intégration de Musselwhite. Les investisseurs ont réévalué Orla Mining comme une valeur de croissance. Le titre reste toutefois bien en deçà de son plus haut sur 52 semaines à 30 CAD, signe que l'euphorie est retombée.

La configuration est intéressante : le consensus est résolument optimiste, avec six recommandations à l'achat et une à la conservation. L'objectif de cours moyen de 23,5 USD implique un potentiel de hausse de 58,7 %, ce qui paraît agressif alors que le titre a déjà réalisé un mouvement similaire l'an dernier.

Ce décalage suggère que les analystes misent encore sur un scénario de croissance sans accroc, tandis que le marché commence à intégrer les risques d'exécution et l'inflation des coûts. Avec une capitalisation boursière de 5,1 milliards USD, les attentes sont élevées, tout comme l'exigence de résultats. À moins que les analystes ne se montrent trop optimistes quant au maintien de l'or à des niveaux records.

Le lourd tribut de l'extraction

Les risques pesant sur Orla Mining sont désormais essentiellement internes. L'activité dépend fortement de Musselwhite — un seul actif ayant généré l'essentiel de la croissance de 70 % de la production au T1 2026 — de sorte que tout incident opérationnel impacterait l'ensemble du groupe.

Dans le même temps, les coûts ont subi une hausse structurelle (AISC en hausse de 97 % sur un an), exposant dangereusement les marges si l'or devait refluer de son niveau actuel supérieur à 4 500 USD/oz. Par ailleurs, la production de Camino Rojo est tombée à seulement 18 221 onces ce trimestre, contre 29 973 onces l'an dernier, soulevant des interrogations sur la régularité des teneurs du gisement.