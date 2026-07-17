Les profits de Travelers grimpent malgré des primes atones au 2e trimestre
Travelers dévoile un bénéfice net ajusté ("coeur") en croissance de 44% à 2,16 MdsUSD au titre du 2e trimestre 2026, soit un BPA en progression de 54% à 10,04 USD, ainsi qu'un rendement des fonds propres ajusté ("coeur") de 24,9%, en amélioration de 6,1 points par rapport au 2e trimestre 2025.
Le groupe explique cette hausse des profits principalement par des pertes liées aux catastrophes naturelles plus faibles, un développement net plus favorable des réserves de l'exercice précédent, un revenu net d'investissement accru et un gain de souscription sous-jacent en hausse.
Si ses primes souscrites nettes sont restées quasiment stables, à 11,53 MdsUSD, la compagnie d'assurance new-yorkaise a vu son ratio combiné s'améliorer de 6,7 points à 83,6%. Son ratio combiné sous-jacent (excluant notamment l'effet des catastrophes naturelles, net de réassurance) s'est quant à lui amélioré de 0,6 point, à 84,1%.
"Nous sommes heureux de publier d'excellents résultats au 2e trimestre, avec une très forte performance en souscription dans les trois segments et un excellent résultat grâce à notre portefeuille d'investissements", commente le chief executive officer Alan Schnitzer, précisant que le revenu net d'investissement s'est accru de 14% à 883 MUSD.
"Ces résultats, ainsi que notre bilan exceptionnellement solide, nous ont permis de restituer plus de 1,5 MdUSD de capital excédentaire à nos actionnaires au cours du trimestre, y compris 1,3 MdUSD sous forme de rachats d'actions", souligne-t-il en outre.
The Travelers Companies, Inc. figure parmi les principaux groupes d'assurance américains. Les primes acquises par activité se répartissent comme suit :
- assurance aux entreprises (51%) : assurances multirisque commerciale (25,9% des primes acquises), responsabilité automobile (17,6%), biens commerciaux (16,8%), responsabilité civile générale (15,9%), indemnisation des travailleurs (15%) et autres (0,3%). Le solde des primes acquises (8,5%) concerne les activités à l'international ;
- assurance aux particuliers (39,6%) : assurance automobile, habitation, etc. ;
- assurance dommage aux institutions financières (9,4%) : assurance responsabilité professionnelle, cautionnement des contrats, assurance risques, etc.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Etats-Unis (95%), Canada (2,7%) et autres (2,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.