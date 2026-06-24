Un cycle maritime favorable et des livraisons régulières de navires vendus plus cher sont aux commandes de ces résultats chez Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd., même si cette dynamique tient davantage au calendrier qu’à des changements structurels du modèle économique.

L’Organisation maritime internationale (OMI), l’agence des Nations unies qui régule le transport maritime mondial, a entériné en avril 2025 son cadre « Net Zéro ». Cette politique va désormais dicter qui construit les navires, lesquels, et à quel rythme ils sont livrés, contraignant les entreprises à accélérer dès maintenant le renouvellement de leurs flottes.

Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le carnet de commandes mondial a atteint 169 millions de tonnes brutes compensées (CGT) en 2025. Cela représente 16 % de l’ensemble de la flotte mondiale existante, sous l’effet d’un boom de production qui a bondi de plus de 25 % depuis 2021. D’après le Baltic and International Maritime Council, ce carnet de commandes est monté à 191 millions de CGT au T1 26, un plus haut de 17 ans, porté par une hausse de 40 % sur un an des nouvelles commandes.

Pour les chantiers navals déjà à pleine capacité et encore capables de construire des navires « verts », à faibles émissions et compatibles avec les exigences futures, le chiffre d’affaires est, dans les faits, sécurisé. La Chine se trouve au cœur de cette dynamique. Les chantiers chinois ont dominé les trois principaux indicateurs mondiaux — construction navale, nouvelles commandes et carnet de commandes en 2025 — pour la 16e année consécutive, captant 63 % des nouvelles commandes en CGT.

Yangzijiang, constructeur de navires commerciaux coté à Singapour et dont les principales opérations de chantiers sont basées en Chine, dispose d’un carnet de commandes de 22,4 milliards de dollars, représentant 245 navires dont les livraisons sont prévues de 2026 à 2030. Les navires « verts » comptent pour 71 % de ce carnet en valeur, un atout alors que le cadre de l’OMI favorise précisément ces types de navires.

Un cap stable

Sur l’exercice 2025, le chiffre d’affaires a progressé de 7,4 % sur un an, à 28,5 milliards de CNY, contre 26,5 milliards de CNY, ce qui paraît correct — jusqu’à constater que les bénéfices ont augmenté bien plus vite. Le bénéfice net a grimpé à 8,6 milliards de CNY, en hausse de 30,2 % sur un an, contre 6,6 milliards de CNY sur l’exercice 2024. Cet écart est important.

La construction navale, qui représente 94 % du chiffre d’affaires 2025, a progressé de 6,4 % sur un an, à 26,8 milliards de CNY, contre 25,2 milliards de CNY. Cette croissance provient de livraisons de commandes plus anciennes, verrouillées à des prix plus élevés. Les coûts des intrants, en particulier l’acier, sont restés favorables.

Les marges racontent l’histoire plus clairement que le chiffre d’affaires. La marge brute s’est élargie à 34,2 % sur l’exercice 2025, contre 28,7 %, et la marge nette a atteint 30,3 %, contre 25 % l’an dernier.

Les flux de trésorerie d’exploitation sont passés de 13 milliards de CNY à 4,4 milliards de CNY, signe d’une ponction du besoin en fonds de roulement. En conséquence, le flux de trésorerie disponible (FCF) est passé d’une entrée de 9,5 milliards de CNY à une sortie de 6,4 milliards de CNY.

Gains déjà intégrés

L’action a déjà eu son moment. À 3,6 SGD (18,8 CNY), elle progresse de 60,4 % sur les 12 derniers mois, même après avoir reflué depuis un plus haut sur 52 semaines de 4,6 SGD (24 CNY). Cela indique qu’une grande partie du cycle de bénéfices est déjà intégrée dans les cours.

La valorisation paraît bon marché au premier coup d’œil. Le titre se traite à 7,6 fois le PER prévisionnel, sur la base des bénéfices estimés pour l’exercice 2026, contre une moyenne de 8,6 fois sur trois ans. L’écart n’est pas énorme, surtout pour une activité dont les résultats dépendent étroitement du calendrier des contrats et des cycles de coûts.

Le marché ne néglige pas la solidité des bénéfices. Dix analystes sur 11 recommandent l’achat, avec un objectif suggérant un potentiel de hausse de 26 % pour un cours cible moyen de 23,4 CNY (4,5 SGD). Quand le sentiment de marché est unanime, la barre à franchir pour délivrer un potentiel supplémentaire se relève discrètement.

Mer agitée en vue

L’activité profite d’un bon cycle, mais des fissures apparaissent dès qu’on regarde de plus près. La direction souligne des tensions géopolitiques persistantes, des droits de douane et des politiques commerciales en évolution, qui ont déjà retardé des commandes plus tôt dans l’année. Si le commerce mondial ralentit ou si les changements de politique se durcissent, la demande peut vaciller rapidement.

Les taux de fret fluctuent, les coûts évoluent, et les contrats de construction navale figent les hypothèses d’aujourd’hui pour des années. Ajoutez la pression réglementaire liée à la décarbonation et au durcissement des règles environnementales, et les risques d’exécution augmentent.