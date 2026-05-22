Derrière des bénéfices records se cache un sprint effréné de Macquarie Group Limited avant que la fragile dynamique de coopération des marchés ne s'essouffle.

Le paysage diversifié de l'investissement au Canada entame son ère post-exercice 2026 sur des bases relativement solides. Porté par les familles fortunées et le vieillissement de la population, le marché de la gestion d'actifs devrait croître d'environ 10,9 milliards de dollars américains d'ici 2030, progressant à un rythme annuel régulier de 6,6 %, selon le cabinet d'analystes Technavio.

Certes, les outils de trading basés sur l'IA, les ETF à bas coûts et les stratégies de gestion de fortune hyper-personnalisées sont sur toutes les lèvres, mais les grands acteurs conservent un poids considérable. Il suffit de regarder l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) : il a clôturé son exercice en mars 2026 avec des actifs de retraite totaux atteignant 793,3 milliards de dollars canadiens, grâce à un rendement annuel net solide de 7,8 %.

Cela dit, tout n'est pas sans embûches. Les gestionnaires d'actifs de taille moyenne subissent une forte pression, notamment sur leurs marges. Ils se lancent à corps perdu dans les actifs alternatifs, le crédit privé et l'immobilier — tout ce qui peut générer des revenus stables pour les retraités.

Pendant ce temps, ces défis au Canada profitent aux acteurs mondiaux comme l'australien Macquarie Group. La firme vient de boucler une année exceptionnelle, portée par une performance robuste au second semestre qui a fait bondir le bénéfice net mondial de 30 % à 4,8 milliards de dollars australiens.

Pourtant, Macquarie n'est pas exempte de difficultés. Sa priorité est désormais de monter en puissance dans le crédit privé afin de soutenir son rendement des fonds propres (ROE) récemment redressé à 14,0 %.

Un sprint de six mois

Macquarie a délivré un exercice 2026 percutant, mais le diable se cache dans les détails. Le bénéfice net est passé de 3,7 à 4,9 milliards de dollars australiens, soit une hausse de 30 % sur un an. Le résultat opérationnel avant impôt a bondi de 33 % pour atteindre 6,8 milliards de dollars australiens contre 5,1 milliards. La direction a réussi cette augmentation massive des marges simplement en maintenant un contrôle étonnamment strict des coûts.

Le chiffre d'affaires total a atteint 19,5 milliards de dollars australiens, en hausse de 13 % par rapport aux 17,2 milliards de l'exercice précédent, principalement grâce à la cession d'actifs dans l'infrastructure et l'énergie verte dont les fonds de pension canadiens sont friands.

Le bilan s'est également alourdi. Le total des actifs a grimpé de 445,2 à 540,1 milliards de dollars australiens (+21 % sur un an) ; les actifs de prêts financés ont progressé de 205,6 à 253,5 milliards de dollars australiens (+23 % sur un an), prouvant que Macquarie génère des profits en engageant ses propres capitaux dans des prêts et des actifs, plutôt que de se contenter de simples commissions de conseil.

Toute l'histoire de cet exercice réside dans le redressement du second semestre. Au S2 26, le bénéfice net a explosé de 93 % par rapport au premier semestre pour atteindre 3,2 milliards de dollars australiens, soit presque le double des 1,7 milliard du S1. Les équipes ont essentiellement concentré une année entière de transactions intenses, de conseil en fusions-acquisitions et de cessions d'actifs verts dans un sprint effréné de six mois pour sauver l'exercice fiscal.

Un piège de valorisation ?

À 240,2 dollars australiens, l'action Macquarie affiche un gain de 16,9 % sur un an, reflétant un marché hésitant à intégrer pleinement le récent sprint de profits du second semestre. Les investisseurs butent manifestement sur un plafond de valorisation, le cours actuel oscillant juste en dessous du plus haut sur 52 semaines de 249,5 dollars australiens.

Cette prudence transparaît clairement dans le consensus : parmi les 13 analystes qui suivent la valeur, les huit recommandations d'achat et les quatre de maintien aboutissent à un objectif de cours moyen de 250,1 dollars australiens. Cela ne laisse qu'un maigre potentiel de 4,1 % par rapport à la cible moyenne, signifiant que la place financière ne voit quasiment aucun potentiel de hausse à court terme.

Avec une capitalisation boursière de 88 milliards de dollars australiens (62,7 milliards de dollars américains), le marché valorise le titre pour un scénario sans faute, ignorant le risque de voir le flux de revenus issu des cessions d'actifs s'enrayer brutalement.

Menaces sur les marges

Macquarie est fortement exposée aux durcissements réglementaires sur les marchés mondiaux. Puisqu'elle finance des projets via des prêts à court terme, toute flambée soudaine des taux d'intérêt viendrait instantanément écraser ses marges bénéficiaires.

Macquarie croît en mobilisant davantage ses propres fonds aujourd'hui pour encaisser plus tard, mais cette stratégie ne fonctionne que si les marchés restent coopératifs.