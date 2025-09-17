Alstom annonce la publication du rapport 'Bringing the railway up to speed with Sweden', qui propose cinq mesures pour moderniser et renforcer le réseau ferroviaire suédois. Les priorités concernent la ponctualité, la capacité, la modernisation des infrastructures, la formation et l'innovation.
Parmi les recommandations : une coopération renforcée entre acteurs publics et privés, un déploiement accéléré du système de signalisation numérique ERTMS, de nouveaux modèles de financement, des initiatives éducatives pour combler les besoins en compétences et un soutien accru à la recherche.
Maria Signal Martebo, directrice générale d'Alstom Suède, souhaite que ce rapport 'incite décideurs et industriels à considérer le rail comme pilier d'un système de transport durable et fiable'.
Alstom, déjà premier fournisseur du marché ferroviaire suédois avec plus de 1000 trains livrés, pilote actuellement la mise en oeuvre de l'ERTMS dans le pays.
Les propositions d'Alstom pour accélérer le développement du rail en Suède
Publié le 17/09/2025 à 12:24
