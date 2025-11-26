Les stratèges dans grandes maisons financières ont lustré leurs boules de cristal pour sortir des objectifs pour les indices boursiers à la fin de l'année prochaine. L'optimisme est de mise avec des progressions à deux chiffres entrevues en Europe et aux Etats-Unis.

Selon une enquête Reuters menée auprès d'analystes et de gérants de portefeuille, l'indice paneuropéen Stoxx 600 pourrait gagner 11% pour atteindre 623 points, après une progression de 11,9% en 2025. Les actions européennes, jugées moins exposées à une éventuelle correction liée à l'intelligence artificielle, pourraient mieux résister que leurs homologues américaines. Le début d'année a été marqué par le rebond provoqué par la fin du frein à l'endettement en Allemagne et les tensions commerciales croissantes entre l'Europe et les Etats-Unis, sous l'impulsion du président Donald Trump. Résultat : une dynamique positive en Europe qui s'est maintenue tout au long de l'année, contrairement aux Etats-Unis, où le rallye boursier n’a réellement démarré qu’au second semestre.

La sous-valorisation persistante des actions européennes face à celles des entreprises américaines renforce l'attrait du Vieux Continent. "L'écart de valorisation atteint des niveaux records", souligne Kevin Thozet, membre du comité d'investissement de Carmignac, qui prévoit un rattrapage progressif grâce à une convergence des trajectoires économiques. L’indice EuroStoxx 50 pourrait ainsi grimper à 5 900 points d’ici fin 2026, soit une hausse de 6,7%, avant d’atteindre 5 955 points à la mi-2027. Le Dax allemand est attendu à 25 500 points (+9,7%), stimulé par les ambitions de réarmement et de relance infrastructurelle du chancelier Friedrich Merz. En France, le CAC 40 pourrait progresser de 8% pour atteindre 8 600 points, malgré les incertitudes liées à l’impasse politique.

Wall Street portée par la tech, mais vulnérable à l’inflation

Le S&P 500 est attendu à 7 490 points fin 2026 (+11,7%), selon l'enquête Reuters. Evercore ISI anticipe même un pic à 7 750 points. La dynamique repose sur les bons résultats des entreprises, avec une croissance des bénéfices estimée à 14,3% pour 2026, en grande partie grâce aux technologies de l’IA. Mais cette trajectoire est menacée par une possible résurgence de l’inflation et les incertitudes sur la politique monétaire de la Fed. Huit experts sur quatorze jugent probable une correction dans les trois prochains mois. Enfin, le retour de Donald Trump et les tensions commerciales attendues pèseront sur l’horizon 2026, à l’approche des élections de mi-mandat. Quant au Dow Jones, il pourrait atteindre 50 566 points, contre 47 112 points actuellement.

L'année dernière à la même époque, les stratèges pensaient que le S&P 500 afficherait 6 500 points en fin d'année. L'indice large américain est 5% au-dessus de cette marque actuellement. Dans cette configuration, les professionnels préféront probalement s'être trompés qu'avoir raison et affronter une baisse marquée en décembre. Côté Européen, le même sondage donnait le Stoxx Europe 600 à 536 points fin 2025. L'indice européen navigue autour de 574 points actuellement, soit 7% au-delà.