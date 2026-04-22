Les puces H200 de Nvidia toujours bloquées en Chine malgré le feu vert américain

Les puces d'intelligence artificielle H200 de Nvidia n'ont toujours pas été commercialisées auprès d'entreprises chinoises, malgré l'autorisation accordée en janvier par l'administration de Donald Trump. Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a indiqué, durant une audition au Sénat,que les ventes restaient suspendues en raison de blocages du côté des autorités chinoises, qui n'ont pas encore validé ces acquisitions. Pékin chercherait notamment à privilégier le développement de son industrie nationale dans ce domaine stratégique.

Cette situation intervient dans un contexte de tensions persistantes entre les États-Unis et la Chine sur les technologies sensibles. Les hésitations autour des exportations de puces pourraient rassurer certains responsables américains inquiets d'un usage militaire potentiel de ces équipements par la Chine. Des désaccords subsistent également sur les modalités des transactions, contribuant à ralentir leur mise en oeuvre malgré le cadre autorisé.



Le dossier illustre la complexité des relations commerciales entre les deux puissances. Howard Lutnick a évoqué avec prudence la question d'un éventuel rétablissement de la "affiliates rule", une réglementation suspendue en novembre dans le cadre de négociations bilatérales. Il a rappelé que ces décisions s'inscrivent dans un équilibre global piloté par le président américain et son équipe économique, soulignant la sensibilité et les enjeux stratégiques de ces échanges.