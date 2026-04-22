Les puces H200 de Nvidia toujours bloquées en Chine malgré le feu vert américain
Les puces d'intelligence artificielle H200 de Nvidia n'ont toujours pas été commercialisées auprès d'entreprises chinoises, malgré l'autorisation accordée en janvier par l'administration de Donald Trump. Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a indiqué, durant une audition au Sénat,que les ventes restaient suspendues en raison de blocages du côté des autorités chinoises, qui n'ont pas encore validé ces acquisitions. Pékin chercherait notamment à privilégier le développement de son industrie nationale dans ce domaine stratégique.
Cette situation intervient dans un contexte de tensions persistantes entre les États-Unis et la Chine sur les technologies sensibles. Les hésitations autour des exportations de puces pourraient rassurer certains responsables américains inquiets d'un usage militaire potentiel de ces équipements par la Chine. Des désaccords subsistent également sur les modalités des transactions, contribuant à ralentir leur mise en oeuvre malgré le cadre autorisé.
Le dossier illustre la complexité des relations commerciales entre les deux puissances. Howard Lutnick a évoqué avec prudence la question d'un éventuel rétablissement de la "affiliates rule", une réglementation suspendue en novembre dans le cadre de négociations bilatérales. Il a rappelé que ces décisions s'inscrivent dans un équilibre global piloté par le président américain et son équipe économique, soulignant la sensibilité et les enjeux stratégiques de ces échanges.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.