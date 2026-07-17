TOPS Rotork +63,86 % : le fabricant britannique d'actionneurs industriels décroche le gros lot, ABB s'empare du groupe dans le cadre d'une opération dévoilée le 16 juillet. Le marché applaudit, la prime de sortie offerte aux actionnaires de Rotork ayant de quoi séduire. Hexatronic Group AB +31,59 % : le spécialiste suédois de la fibre optique grimpe après des résultats du deuxième trimestre au-dessus des attentes, tirés par un retour à une solide croissance organique. Le groupe mise sur la poursuite de la dynamique dans les centres de données et sur une capacité d'acquisition renforcée pour prolonger son expansion. SMA Solar Technology AG +13,67 % : le fabricant allemand d'onduleurs solaires bondit après des résultats semestriels dont l'EBITDA dépasse de loin les attentes. Le marché salue un redressement opérationnel que peu d'analystes voyaient venir avec une telle ampleur. Edenred +12,64 % : l'émetteur français de titres-restaurant profite d'un coup de pouce de Morgan Stanley, dont les analystes jugent que le marché surestime les risques réglementaires qui pèsent sur le secteur. La mise au point de la banque américaine suffit à remettre le titre sur les rails en séance. Hapag-Lloyd AG +8,74 % : l'armateur hambourgeois est porté par un relèvement de ses prévisions annuelles, une demande et des taux de fret toujours solides venant conforter le titre. Le marché salue un signal rassurant, qui confirme la bonne tenue des prix malgré les tensions en mer Rouge et dans le détroit d'Ormuz. CVC Capital +9,71 % : le gestionnaire européen d'actifs alternatifs profite d'une double actualité favorable : son intérêt, aux côtés de BC Partners, pour le rachat du torréfacteur italien Segafredo Zanetti, et le feu vert du conseil d'administration de Recordati à l'offre conjointe de CVC et GBL, jugée “équitable”. FLOPS Sivers semiconductors -29,19 % : le fabricant suédois de semi-conducteurs photoniques recule sur fond de plusieurs inquiétudes. La fin des engagements de conservation des titres par les dirigeants fait craindre de possibles ventes d’actions. Le titre est aussi pénalisé par une révision comptable qui alourdit la perte nette 2025, portée à environ 223 MSEK, ainsi que par le report de la publication des résultats du deuxième trimestre au 27 août. STMicroelectronics -13,23 % : le franco-italien des puces électroniques décroche dans le sillage d'une correction marquée du secteur des semi-conducteurs, qui pèse sur l'ensemble des places boursières européennes en milieu de semaine. Infineon recule de 16%, Aixtron et Soitec perdent 14% et BE Semiconductor lâche 13%. Evotec -30,45 % : le laboratoire allemand de recherche en partenariat dévisse brutalement après un sévère avertissement sur ses perspectives 2026, qui a déclenché une cascade de dégradations. TD Cowen et Berenberg abaissent tous deux leur recommandation à conserver, avec des objectifs ramenés respectivement à 4 EUR et 3,60 EUR. Axfood -13,91 % : le distributeur alimentaire suédois souffre de résultats trimestriels publiés dans un contexte difficile. Les gains de part de marché enregistrés par son principal concurrent pèsent sur la perception de sa compétitivité. Le marché sanctionne des chiffres jugés décevants au regard des pressions concurrentielles qui s'intensifient dans la grande distribution nordique. OHB -10,2 % : le constructeur de satellites allemand pâtit de l'afflux de nouvelles actions lié à l'admission en bourse de la seconde tranche de son augmentation de capital à 300 EUR par action, qui accentue la pression dilutive sur les actionnaires existants. JP Morgan, coordinateur de l'opération, annonce simultanément des mesures de stabilisation sur Xetra jusqu'au 24 juillet. TOPS US Paypal +22,11 % : les nouveaux entrants dans le secteur des fintech vont s’offrir l'ancêtre décoté. Stripe et Advent ont fait une offre de rachat valorisant le groupe a plus de 50 MdsUSD. Le conseil d'administration, jugeant la proposition insuffisante, a mandaté Goldman Sachs et Evercore pour défendre ses intérêts, alimentant les spéculations sur une surenchère.



FLOPS US Sandisk -29,29 % : le secteur au complet dévisse sous le coup d'une vague de cessions sectorielle déclenchée lundi par l'effondrement de SK Hynix à Séoul, auquel s'ajoutent mercredi les résultats de TSMC qui ravivent les craintes sur la durabilité de la demande en puces. Nebius lâche -21%, Marvell Technology -20%, Western Digital -19% et Seagate -18%. IBM -26,04 % : le géant américain de l'informatique d'entreprise recule après la publication de ses résultats trimestriels, qui n'ont pas suffi à convaincre le marché. BNP affiche une prudence marquée sur le rebond du secteur logiciel dans leur sillage, tempérant l'enthousiasme des investisseurs.