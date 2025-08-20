Le principal indice américain, le S&P 500, affiche depuis le début de l'année une progression d'environ 10%. Une belle performance, mais qui paraît bien modeste comparée à quatre valeurs en particulier, qui écrasent littéralement le reste du marché.

Alors que la première moitié de l’année est déjà derrière nous, il est temps de s’arrêter sur les grands gagnants de l’indice. Quatre actions en particulier affichent des hausses de presque 80%, et la première d’entre elles survole totalement le S&P 500. Voici le classement.

Palantir : l’IA continue de porter le titre

La meilleure performance du S&P 500 revient à Palantir, dont l’action s’envole de près de 93% depuis le début de 2025. Déjà l’un des grands gagnants de 2024, le groupe technologique profite toujours de la vague de l’intelligence artificielle et de l’adoption croissante de sa suite logicielle. Reste à savoir si le titre parviendra à maintenir ce rythme, ou si ses multiples de valorisation jugés excessifs ne provoqueront pas un retour de bâton.

GE Vernova : la scission qui paie

Issue de la scission de General Electric en trois entités distinctes (GE Vernova, GE Aerospace et GE Healthcare), GE Vernova s’impose comme la grande gagnante de l’opération. Depuis son introduction en Bourse en mars 2024, l’action n’a cessé de progresser, profitant de la demande croissante en énergie liée notamment à la construction de data centers. Depuis janvier, le titre affiche près de 78% de hausse.

Seagate : le stockage sur orbite

Avec une progression de 77%, Seagate s’impose comme l’autre grande valeur technologique de ce début d’année. Le fabricant de solutions de stockage bénéficie pleinement de son positionnement stratégique auprès des data centers, avec notamment ses disques HAMR, capables de combiner haute capacité et efficacité énergétique.

Newmont : l’or comme valeur refuge

Changement de décor avec Newmont, leader mondial de l’exploitation aurifère. Le titre a grimpé de 83% depuis janvier, porté par la forte demande pour l’or. Les publications trimestrielles, systématiquement supérieures aux attentes, ont renforcé l’attrait des investisseurs. Reste à voir si cette dynamique peut se maintenir jusqu’à la fin de l’année.