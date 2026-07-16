Les Rafale au coeur d'un accord majeur entre la France et l'Ukraine
Paris et Kiev ont annoncé un renforcement de leur coopération de défense afin d'accélérer l'équipement des forces armées ukrainiennes, avec un accent sur l'aviation de combat et la défense aérienne et antimissile. Les projets seront financés via le mécanisme européen Ukraine Support Loan (USL).
L'Ukraine confirme une première commande de 16 avions de combat Rafale, sur un objectif de 100 appareils annoncé en novembre 2025. La formation des premiers pilotes et mécaniciens ukrainiens débutera en France dès 2026, tandis que les 4 premiers Rafale seront transférés à l'issue de ce cycle.
Les appareils seront livrés avec leurs armements, notamment des bombes Armement Air-Sol Modulaire (AASM), des missiles Missile d'Interception, de Combat et d'Autodéfense (MICA), METEOR, ainsi que des roquettes guidées laser anti-drones.
La France autorise également, avant fin 2026, la production sous licence en Ukraine des bombes AASM et des missiles de croisière SCALP.
Sur le volet défense aérienne, l'Ukraine prévoit de commander 4 systèmes franco-italiens SAMP/T-NG, financés par l'USL, ainsi que 5 radars GM400, 1 radar GF300 et 1 radar Kronos.
Selon Jefferies, les quatre systèmes SAMP/T neufs, chacun doté de 48 missiles Aster 30, pourraient représenter jusqu'à 2 milliards d'euros pour Thales. Leonardo devrait également en bénéficier, bien que pour un montant de commande moindre. La France et l'Italie accéléreront d'ailleurs les livraisons de missiles Aster 30 d'ici octobre 2026 et autoriseront également une production sous licence en Ukraine avant la fin de l'année.
En attendant la disponibilité des nouveaux systèmes, la France déploiera 2 systèmes SAMP/T en Ukraine à titre temporaire, tandis qu'un radar GF300 sera livré avant fin 2026 comme premier composant du SAMP/T-NG.
Enfin, la France a rappelé son soutien au développement du missile antibalistique ukrainien FREYA via son expertise industrielle et celle de la Direction générale de l'armement (DGA).
Selon Chloé Lemarie, analyste défense chez Jefferies, ces annonces doivent encore être concrétisées par des contrats fermes, ce qui déclenchera notamment le versement de l'acompte initial pour les Rafale (estimé à environ 15 à 20% de la valeur de la commande).
"Nous tablons sur une valeur totale de commande proche de 2 milliards d'euros, répartie entre Dassault Aviation pour environ 60%, Thales pour environ 25% et Safran pour le solde", note la spécialiste.
Jefferies ajoute que le calendrier de livraison est plus serré que le délai habituel de trois ans observé pour les commandes de Rafale. Cela pourrait indiquer que la France envisage de reporter certaines de ses propres livraisons prévues afin de libérer des créneaux pour l'Ukraine.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (55,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,7%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (17,4%) ;
- autres (0,6%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (27,7%), Royaume-Uni (6,5%), Europe (28,1%), Amérique du Nord (12,4%), Asie (9,9%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,1%) et autres (11,3%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.