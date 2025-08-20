La Bourse chinoise ne doit pas son envol à des indicateurs économiques brillants, mais à un regain de confiance envers les marchés de capitaux, aussi bien en Chine continentale qu'à Hong Kong.

L’indice composite de Shanghai a terminé à son plus haut niveau depuis le 19 août 2015, on peut dire que l’indice s’était donné rendez-vous dans 10 ans. La capitalisation totale des marchés de Chine continentale (Shanghai et Shenzhen) atteint désormais 13 930 milliards de dollars, avec des volumes échangés bien supérieurs à la moyenne annuelle.

Comment expliquer cet afflux massif, alors que les dernières données économiques affichent des signes de faiblesse ?

La production industrielle et les ventes au détail de juillet ont ralenti à leur plus bas niveau depuis fin 2023. Puis, pour la première fois en 20 ans, les nouveaux prêts en yuan ont reculé, avec une contraction de 50 milliards de yuans (environ 7 milliards de dollars). Le chômage dans les grandes villes est également supérieur aux attentes.

Pourquoi les marchés ignorent-ils ces signaux faibles et redoublent-ils d’appétit pour le risque ? Explications.

Des fonds passifs en soutien

Car la vérité est que tout n’est pas si noir. La croissance chinoise atteint 5,3% au premier semestre, avec un solide deuxième trimestre au-dessus de 5%. Soit un rythme totalement en ligne avec les attentes du gouvernement avant tout le remue-méninge géopolitique de cette année.

Ce relatif optimisme rassure les investisseurs étrangers, qui ont vu une économie capable de résister à la crise immobilière ces dernières années et plus récemment aux doutes sur son modèle exportateur. En juillet, les flux entrants de capitaux étrangers dans les actions chinoises ont atteint 2,7 milliards de dollars, contre 1,2 milliard en juin. Depuis le début de l’année, 11 milliards ont été injectés, contre 7 sur toute l’année 2024.

La perception du marché chinois s’améliore nettement. Une tendance portée par la confiance envers le rôle du Parti communiste chinois pour soutenir l’innovation et la gestion des déséquilibres économiques.

Un interventionnisme bien accueilli

Les investisseurs saluent les mesures récentes du gouvernement pour contenir la guerre des prix et les surcapacités industrielles. Deux secteurs sont le symbole des tensions : l’automobile et le solaire, où Pékin agit depuis quelques semaines pour réguler l’offre.

La conviction que l'État interviendra en cas de dérapage renforce la confiance. Les flux de capitaux restent en majorité domestiques, bien que la confiance des investisseurs internationaux soit précieuse.

Une rotation d’actifs en marche

De la même manière que tous les chemins mènent à Rome, tous les placements finissent par converger vers le marché boursier local. L’interventionnisme attendu devrait continuer à détourner les investisseurs des obligations. L’obligation chinoise à dix ans est passée de 1,79% en début d’année à 1,59%. À ce niveau, autant se tourner vers les entreprises locales. Celles qui sont capables de verser un rendement bien supérieur pullulent en Chine.

L'immobilier, lui, est logiquement délaissé. Les prix chutent depuis 25 mois consécutifs.

Sommes-nous face à un marché qui ignore les mauvaises nouvelles pour ne retenir que les bonnes ? Peut-être. Mais cette dynamique semble pour l’instant rationnelle, même si elle repose en partie sur un investissement par défaut.

Depuis juillet, plus de 200 fonds communs de placement ont été lancés, dont 70% investis en actions. Ces nouveaux véhicules ont levé 67,7 milliards de yuans, selon le Shanghai Securities News.

Parmi les autres leviers potentiels figure l’épargne des ménages, qui reste à des niveaux mirobolants. Elle dépasse actuellement le PIB de 2024. Si Pékin parvient à réorienter une partie de cette épargne vers l’investissement, les marchés boursiers pourraient en profiter massivement.

À court terme, les vents sont porteurs, entre soutien politique, rotation sectorielle et résilience conjoncturelle. Mais plusieurs analystes mettent en garde contre un possible retour de bâton à moyen terme. La politique intérieure et les tensions commerciales avec les Etats-Unis restent à surveiller de près. Ils peuvent être des facteurs de déception majeurs.