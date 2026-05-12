Les remboursements des droits de douane, annulés par la Cour suprême, commencent aux États-Unis

Les premiers remboursements liés aux droits de douane invalidés par la Cour suprême américaine ont commencé à être versés aux entreprises concernées. Plusieurs mois après la décision jugeant anticonstitutionnelles certaines taxes instaurées par Donald Trump, des groupes comme Oshkosh Corporation et Basic Fun ont confirmé avoir reçu les premiers paiements. Oshkosh indique toutefois ne pas encore être en mesure d'évaluer précisément le montant total auquel l'entreprise pourrait prétendre.

Le fabricant de jouets Basic Fun, connu notamment pour les Care Bears et les camions Tonka, a précisé que les premiers versements représentaient environ 5% des montants réclamés sur les premières factures traitées. Le groupe prévoit d'utiliser ces fonds pour renforcer sa trésorerie et financer des investissements internes, notamment des augmentations salariales destinées à compenser l'inflation. Les sociétés de logistique UPS, FedEx et DHL avaient auparavant indiqué qu'elles déposeraient automatiquement les demandes de remboursement pour leurs clients.



Cette première phase concerne uniquement les importations définitivement traitées par les douanes américaines au cours des 80 derniers jours. Selon un document judiciaire des services douaniers américains, les remboursements potentiels pourraient atteindre 35,46 milliards de dollars sur environ 8,3 millions d'expéditions. En février, la Cour suprême avait invalidé plusieurs droits de douane imposés par Donald Trump au titre de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux de 1977. Le président américain a vivement critiqué cette situation mardi, affirmant vouloir continuer à contester ces remboursements.