Les taux des bons du Trésor américain ont progressé mercredi, portés par une offre abondante de dettes publiques et privées. Le rendement à 10 ans est monté à 4,136%, son plus haut depuis le 5 septembre, tandis que le 30 ans s’est établi à 4,747%. À l’inverse, le 2 ans a reculé à 3,598%, traduisant une courbe des taux toujours inversée avec un écart de 54,1 points de base.

La hausse a été alimentée par d’importantes émissions, notamment une offre obligataire de 18 milliards de dollars lancée par Oracle, qui contribuera à un volume record d’émissions corporate en septembre. Du côté du Trésor, une adjudication de 70 milliards de dollars en bons à cinq ans a rencontré une demande modérée, avec un ratio de couverture de 2,34. Une nouvelle émission de 44 milliards à sept ans est prévue jeudi.

Les mouvements restent dominés par des facteurs techniques plutôt que par un changement des anticipations macroéconomiques. La semaine dernière, les rendements avaient progressé malgré une baisse de taux de la Fed, avant de refluer mardi après que Jerome Powell a mis en garde contre un assouplissement trop rapide. Les marchés intègrent désormais une probabilité de 94% d’une nouvelle réduction de 25 points de base en octobre, et environ 44 points de base de baisses cumulées d’ici fin 2025.