Pour la première fois en une décennie, les Américains font davantage confiance aux démocrates (37%) qu'aux Républicains (36%) pour la gestion de l'économie, selon un sondage Reuters/Ipsos.
Les Républicains dominaient les démocrates sur les questions économiques depuis la première élection de Donald Trump en 2017. Ils avaient conservé cet avantage durant la présidence de Joe Biden et jusqu'aux premiers mois du second mandat de Donald Trump.
C'était également le sujet au coeur de la campagne victorieuse de Trump en 2024. Ce dernier dénonçait alors "l'inflation de Biden".
Mais après presque deux ans au pouvoir, Donald Trump a perdu beaucoup de crédit sur cet enjeu. Le président américain paye notamment la hausse des prix de l'énergie liée à la guerre en Iran.
Son taux d'approbation est actuellement à 35%, proche du plus bas niveau de son second mandat, selon Reuters/Ipsos. Mais Donald Trump continue de rejeter les résultats de ces enquêtes d'opinion. "Mes VRAIS chiffres de sondage, pas ceux inventés par les médias de "Fake News", sont les meilleurs qu'ils aient jamais été", écrivait-il hier sur Truth Social.
Pourtant, les sondages montrent que les Républicains sont en mauvaise posture à trois mois des midterms. La dernière enquête Reuters/Ipsos révèle que 42% des électeurs inscrits voteraient pour un démocrate aux élections législatives et 37% pour un républicain si le scrutin avait lieu aujourd'hui.
Les Républicains ne disposent que d'une courte majorité dans les deux chambres. Pour l'heure, les analystes s'attendent à ce que les démocrates reprennent le contrôle de la Chambre des Représentants à l'issue du scrutin, prévu le 3 novembre.
Ipsos est l'une des principales sociétés mondiales de l'élaboration et de la diffusion d'études de marché. Le CA par type de clients se répartit comme suit :
- consommateurs (49,3%) : diffusion d'études barométriques (destinées au suivi de l'évolution de la notoriété et de l'image des marques), d'études de mesure de l'efficacité des campagnes publicitaires, d'études de marchés, etc. Le groupe propose également des études médias (notamment études de positionnement et études de mesure d'audience presse, TV, radio et Internet) ;
- clients et salariés (20,5%) : notamment élaboration d'études de sites de recrutement, de mesures d'engagement des salariés, de mesure de la qualité, de la satisfaction et de la fidélisation de la clientèle ;
- citoyens (15,4%) : diffusion d'études des tendances des opinions publiques, d'études des évolutions des modes de vie, etc. ;
- médecins et patients (14,8%) : élaboration d'études de cas du réseau de médecins, de la segmentation et du ciblage de la clientèle, d'évaluation du marché, d'efficacité de la force de vente, du parcours et de satisfaction des patients, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (49,3%), Amériques (35,2%) et Asie-Pacifique (15,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.