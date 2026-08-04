Les Républicains perdent la main sur l'économie

A trois mois des élections de mi-mandat, les Républicains perdent pied sur la principale préoccupation des électeurs.

Pour la première fois en une décennie, les Américains font davantage confiance aux démocrates (37%) qu'aux Républicains (36%) pour la gestion de l'économie, selon un sondage Reuters/Ipsos.



Les Républicains dominaient les démocrates sur les questions économiques depuis la première élection de Donald Trump en 2017. Ils avaient conservé cet avantage durant la présidence de Joe Biden et jusqu'aux premiers mois du second mandat de Donald Trump.



C'était également le sujet au coeur de la campagne victorieuse de Trump en 2024. Ce dernier dénonçait alors "l'inflation de Biden".



Mais après presque deux ans au pouvoir, Donald Trump a perdu beaucoup de crédit sur cet enjeu. Le président américain paye notamment la hausse des prix de l'énergie liée à la guerre en Iran.



Son taux d'approbation est actuellement à 35%, proche du plus bas niveau de son second mandat, selon Reuters/Ipsos. Mais Donald Trump continue de rejeter les résultats de ces enquêtes d'opinion. "Mes VRAIS chiffres de sondage, pas ceux inventés par les médias de "Fake News", sont les meilleurs qu'ils aient jamais été", écrivait-il hier sur Truth Social.



Pourtant, les sondages montrent que les Républicains sont en mauvaise posture à trois mois des midterms. La dernière enquête Reuters/Ipsos révèle que 42% des électeurs inscrits voteraient pour un démocrate aux élections législatives et 37% pour un républicain si le scrutin avait lieu aujourd'hui.



Les Républicains ne disposent que d'une courte majorité dans les deux chambres. Pour l'heure, les analystes s'attendent à ce que les démocrates reprennent le contrôle de la Chambre des Représentants à l'issue du scrutin, prévu le 3 novembre.