Les résultats d'InterContinental Hotels font fi des tensions géopolitiques

Le groupe hôtelier a publié un point d'activité trimestriel robuste, marqué par une croissance mondiale du RevPAR de 4,4% supérieure aux attentes du management et par une accélération de l'activité en Chine. IHG a confirmé sa confiance dans l'atteinte des prévisions consensuelles de croissance et de profits pour 2026.

InterContinental Hotels Group (IHG) a fait état d'une solide performance opérationnelle au premier trimestre 2026, avec un RevPAR mondial en hausse de 4,4% à taux de change constants, soutenu par la progression des tarifs et du taux d'occupation. Pour rappel, le RevPar est l'un des principaux indicateurs de performance dans l'hôtellerie et mesure le revenu généré par chambre disponible, qu'elle soit occupée ou non.



Dans le détail, le RevPAR a augmenté de 3,6% dans la zone Amériques, dont 3,4% aux Etats-Unis, malgré une base de comparaison déjà élevée l'an dernier. La région EMEAA (Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie) a enregistré une croissance du RevPAR de 5,6%, bien que le Moyen-Orient ait subi un net ralentissement en mars en raison du conflit régional. Enfin, en "Grande Chine", le RevPAR a accéléré à 5,7%, porté par une forte demande loisirs durant le Nouvel An chinois et une amélioration des voyages d'affaires.



IHG rapporte par ailleurs que le tarif journalier moyen (ADR) a progressé de 2%, tandis que le taux d'occupation a gagné 1,5 point sur un an. Cet indicateur révèle le prix moyen payé pour les chambres effectivement vendues.



Un million de chambres et 7 000 hôtels



Par segment de clientèle, les revenus issus des groupes ont augmenté de 7%, ceux du voyage d'affaires de 6%, alors que les loisirs ont progressé de 1%.



IHG rapporte enfin avoir ouvert 14 867 chambres au cours du premier trimestre, portant son parc mondial à plus de 1,03 million de chambres réparties dans 7 014 hôtels. La croissance brute du parc hôtelier a atteint 6,6% sur un an, tandis que la croissance nette ressort à 5%.



Le pipeline continue de progresser avec 21 431 chambres signées sur le trimestre, en hausse de 6% hors acquisition de la marque Ruby dans la base de comparaison. Le portefeuille en développement atteint désormais 343 189 chambres.



Le groupe poursuit également sa politique active de retour aux actionnaires. Sur le programme de rachat d'actions de 950 MUSD annoncé pour 2026, 240 MUSD ont déjà été exécutés, permettant de racheter 1,7 million d'actions et de réduire le nombre de titres en circulation de 1,1%.



"Nous avons réalisé une très forte performance au premier trimestre, bénéficiant de notre empreinte géographique diversifiée et d'une demande meilleure qu'attendu dans la plupart des régions du monde", a commenté le directeur général, Elie Maalouf.



Pour le 2e trimestre, IHG anticipe une poursuite de la croissance des revenus réservés, malgré l'impact persistant des tensions au Moyen-Orient et certaines perturbations des flux de voyages internationaux. Le groupe a confirmé sa confiance dans l'atteinte des attentes du marché pour 2026.



Le profil résilient du groupe salué par les analystes



Réagissant à cette publication, Oddo BHF confirme sa recommandation "surperformance" sur le titre, assortie d'un objectif de cours inchangé à 158 USD. Le bureau d'études estime que le groupe bénéficie d'un profil résilient grâce à son exposition au marché américain, qui représente environ 50% de son réseau, avec une clientèle domestique et un positionnement milieu de gamme jugés défensifs. D'après Oddo BHF, la valorisation reste attractive avec une décote d'environ 15% par rapport aux principaux acteurs américains du secteur hôtelier asset-light. Le broker anticipe par ailleurs une dynamique toujours favorable en 2026 malgré les tensions persistantes au Moyen-Orient.



De son côté, Jefferies confirme son conseil "achat" sur le titre, avec une cible inchangée de 160 USD. Le broker estime que cette publication conforte sa vision positive sur le titre, malgré un ralentissement observé en avril lié au conflit au Moyen-Orient et aux perturbations des flux de voyages internationaux. La note souligne que la solidité du marché américain continue de compenser une partie des difficultés en EMEAA, tandis que les réservations pointent vers une amélioration en mai et juin. D'après Jefferies, le groupe reste en mesure d'atteindre les attentes du consensus pour l'exercice 2026, soutenu par une dynamique toujours favorable de croissance du parc hôtelier et des réservations.



Enfin, chez Bank of America (BofA), la note d'achat est maintenue, avec une cible de cours relevée de 160 à 166 USD. L'analyste évoque un groupe qui fonctionne désormais "à plein régime", avec une dynamique opérationnelle particulièrement solide. Selon BofA, la croissance nette du parc hôtelier de 5% constitue désormais un niveau durable, soutenu par la baisse des fermetures et la poursuite des ouvertures. La note souligne également qu'IHG affiche une croissance du RevPAR supérieure à celles de Hilton et Marriott, une surperformance présentée comme la meilleure observée depuis plusieurs années face aux groupes hôteliers américains.



