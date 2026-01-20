Les résultats de 3M dans le haut de ses objectifs annuels
3M, le propriétaire entre autres des marques Post-it, Scotch et Scotch-Brite, dévoile au titre de l'année écoulée des performances dans le haut de ses dernières prévisions affichées lors de sa publication trimestrielle précédente.
Au titre du 4e trimestre 2025, il publie un BPA ajusté en hausse de 9% à 1,83 dollar avec une marge opérationnelle ajustée accrue de 1,4 point à 21,1% pour des ventes ajustées en croissance de 3,7% à 6 milliards (+2,2% en organique).
Sur l'ensemble de 2025, le groupe industriel diversifié a ainsi réalisé un BPA ajusté en progression de 10% à 8,06 dollars, très légèrement au-dessus de la borne haute de sa fourchette cible d'il y a 3 mois, qui allait de 7,95 à 8,05 dollars.
3M affiche aussi une marge opérationnelle ajustée en hausse de 2 points à 23,4% et une croissance organique de ses ventes de 2,1%, des réalisations conformes à ses prévisions qui étaient de +1,8-2 points et d'au moins 2% respectivement.
"2025 a constitué une année importante pour 3M, et notre rythme accéléré d'innovation et d'exécution commerciale nous met en position de surperformer à nouveau la macroéconomie en 2026", estime son PDG William Brown.
Aussi, pour l'exercice qui commence, le groupe de Saint Paul (Minnesota) anticipe un BPA ajusté entre 8,50 et 8,70 dollars, une marge opérationnelle ajustée accrue de 0,7 à 0,8 point et des ventes ajustées en croissance d'environ 3% en organique.
3M Company est un groupe industriel organisé autour de 4 familles de produits :
- produits industriels, de sécurité et de signalétique (44,6% du CA) : produits abrasifs, colles, bandes, adhésifs, nettoyants, systèmes de filtration d'air et de liquides, produits de revêtement antidérapants, systèmes anti-incendie, produits de signalisation routière, etc. Le groupe propose également des équipements d'affichage et des systèmes graphiques ;
- produits électroniques et électriques (34,1%) : produits d'interconnexion, raccordements, composants optiques, etc. ;
- produits consommables (20,1%) : rubans adhésifs, papiers autocollants, filtres, projecteurs, supports d'écrans, etc. ;
- autres (1,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (54,5%), Asie-Pacifique (28,5%) et Europe-Moyen Orient-Afrique (17%).
