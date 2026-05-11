Les résultats de adesso dépassent les prévisions de Jefferies

Jefferies maintient son opinion à "conserver" sur le titre avec un objectif de cours de 65 E suite à la publication des résultats du 1er trimestre 2026.

Jefferies estime que Adesso a publié aujourd'hui de bons résultats pour le premier trimestre 2026. Le chiffre d'affaires s'est établi à 398 millions d'euros (+13 % sur un an, croissance organique), soit 3 % de plus que les prévisions de l'analyste.



L'EBITDA du premier trimestre s'est élevé à 27 millions d'euros (+59 % sur un an), dépassant les prévisions de Jefferies de 36 % grâce à une croissance maîtrisée des coûts de personnel et d'exploitation.



L'analyste souligne également que la marge a progressé à 6,8 %, contre 4,9 % au premier trimestre 2025, tandis que le segment des solutions informatiques a continué de peser sur les marges.



Jefferies note également que la direction a confirmé ses prévisions pour 2026 concernant le chiffre d'affaires (1,6 à 1,7 milliard d'euros, soit une croissance d'environ 9 à 16 % par rapport à l'année précédente) et l'EBITDA (130 à 150 millions d'euros, soit une marge de 8,5 % en moyenne). "Le consensus des analystes est conforme à ces prévisions et anticipe un chiffre d'affaires de 1,63 milliard d'euros et un EBITDA de 137 millions d'euros (soit une marge d'environ 8,4 %) pour 2026" indique l'analyste.