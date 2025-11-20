Malgré des chiffres trimestriels spectaculaires, Nvidia n'est pas parvenue à rassurer des marchés de plus en plus nerveux face aux valorisations élevées de la tech et aux interrogations sur la rentabilité réelle des investissements massifs dans l'intelligence artificielle.

Nvidia a dépassé les attentes mercredi, affichant une accélération de sa croissance après plusieurs trimestres de ralentissement et dévoilant des prévisions supérieures aux anticipations pour le quatrième trimestre. Mais l’effet positif aura été de courte durée : dès jeudi, les marchés mondiaux ont effacé leurs gains, rattrapés par leurs inquiétudes structurelles. À la clôture, le titre Nvidia a perdu 3,15%.

Dans ce climat de défiance, les indices américains ont de nouveau cédé du terrain. Le S&P 500 a chuté de 1,55% à 6 538,9 points, le Dow Jones a reculé de 0,84% à 45 752,2 points et le Nasdaq 100, fortement exposé au secteur technologique, a plongé de 2,38% pour terminer à 24 054,3 points.

Si les performances de Nvidia alimentent le récit d’une révolution portée par l’IA, elles ne suffisent plus à apaiser les doutes sur la capacité du secteur à générer des rendements à la hauteur des anticipations. Après un rally alimenté par une poignée de géants, les investisseurs s’interrogent désormais sur la soutenabilité de valorisations devenues très élevées.

Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management, a d’ailleurs appelé à la vigilance face au risque de formation de bulles spéculatives. Le groupe des "Magnificent Seven" (dont Nvidia et Meta) a vu ses valorisations s’envoler, accentuant les craintes liées à la dépendance du marché à un nombre restreint de titres.

Les taux d’intérêt sont également devenus un élément clé dans l’évaluation du potentiel de l’IA, tant les coûts de financement influencent les capacités d’investissement des entreprises technologiques.

Jeudi est aussi parue, avec plus d’un mois de retard, la publication du rapport sur l’emploi américain de septembre, repoussé par le shutdown gouvernemental. Le Département du Travail a fait état de 119 000 créations d’emplois non agricoles, un chiffre supérieur aux attentes.

Ces données renforcent l’hypothèse d’un maintien des taux directeurs lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale. Selon l’outil CME FedWatch, la probabilité d’une baisse de 25 points de base en décembre est tombée à seulement 40%.

Dans ce contexte de doutes persistants, les marchés restent focalisés sur les prochains indicateurs économiques et sur les publications des grands noms de la tech, espérant y trouver des signaux capables de stabiliser un sentiment de marché fragilisé.