L'analyste souligne dans son étude que la croissance organique (hors SCIC) ne progresse que légèrement, à 3% au deuxième trimestre, toujours pénalisée par la gestion du portefeuille de contrats en Europe, l'activité de sécurité aéroportuaire et un impact négatif au Moyen-Orient, ainsi que par Pinkerton en Amérique du Nord.
Selon Jefferies, les marges ajustées du deuxième trimestre sont inférieures aux attentes, à 7,6% (contre 7,7 % attendus), légèrement faibles dans toutes les régions, avec une amélioration de seulement 10 points de base en glissement annuel (contre 30 points de base au premier trimestre).
Le flux de trésorerie disponible est également faible, pénalisé par le besoin en fonds de roulement et l'augmentation du délai moyen de recouvrement des créances.
"Ces résultats seront globalement perçus comme décevants, avec peu de confiance renouvelée quant à l'amélioration de la dynamique commerciale et probablement des interrogations sur l'évolution des marges" rajoute le bureau d'analyse.
Le BPA dilué ajusté de 2,94 SEK est inférieur au consensus (consensus VA 3,19), BPA publié de 2,88 SEK (consensus 2,97).
Le groupe réitère ses objectifs à horizon 2030. Oddo BHF rappelle que Securitas s'attend à une croissance moyenne du BPA de 10% par an, une marge supérieure à 10% à long terme, une conversion CFO/EBIT de 80-90% et un levier inférieur à 2.5x.
"Cette trajectoire repose sur une croissance organique de 4-6%, une amélioration annuelle de la marge de 20-30 pb et une reprise progressive du M&A ciblé après la fin de la revue du portefeuille" indique Oddo BHF.
Securitas AB est un prestataire de solutions de sécurité basé en Suède, proposant notamment des services de gardiennage spécialisé, des services de sûreté aérienne et des solutions de sécurité à l'international. La société opère à travers cinq segments d'activité. Le segment « Services de sécurité Amérique du Nord » propose des services de sécurité aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le segment « Services de sécurité Europe » propose des services de sécurité dans 27 pays d'Europe. Le segment « Mobile and Monitoring » fournit des services mobiles, tels que des patrouilles de rue et des services d'intervention sur appel, ainsi que des services de télésurveillance, notamment la surveillance d'alarmes pour les particuliers et les petites et moyennes entreprises. Le segment « Security Services Ibero-America » fournit des services de sécurité en Amérique latine, au Portugal et en Espagne. Le segment « Nouveaux marchés » fournit des services de sécurité au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique. Les filiales de la société comprennent Selectron, Rentsec, Vamsa, Tehnomobil, Central de Alarmas Adler, Automatic Alarm, Suddeutsche Bewachung et Johnson & Thompson.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.